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聯德控股切入AI水冷供應鏈 打破美廠獨供局面

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

聯德控股-KY（4912）成功切入AI水冷供應鏈，旗下AI伺服器水冷浮動機構順利取得美系AI晶片大廠訂單，打破美廠獨供局面。聯德歷時逾2年研發防漏水機構件已進入驗證，規劃今年第4季年底在昆山廠量產，為營運注入跳躍式成長新動能。

由於AI液冷伺服器一旦漏水將造成數十萬美元的硬體與停機損失，使防止漏水的浮動機構需求迎來爆發式成長。市場預估，2025年全球液冷AI機櫃建置量為4萬台，2026年將倍增至8萬台，每台機櫃平均配置50至80個浮動機構，潛在商機呈現跳躍式擴張。

據了解，該款水冷浮動機構新品單價至少100美元，且美系晶片大廠釋出的訂單規模極為龐大。聯德目前已完成核心技術開發與模擬測試，並陸續取得台灣、大陸、美國及歐洲專利，目前正配合美系大客戶進行批量測試，力拚年底前全面放大出貨量。

法人分析，過往此高毛利、高技術的防止漏水機構件全由美系業者獨供，聯德順利破冰，打破美廠獨供局面。受惠美系大客戶積極布建AI基礎設施，昆山廠量產後將迎來產能急速拉升，後續打破壟斷後的替代效應將逐步顯現。

展望後市，聯德預期，今年因年底才正式量產出貨，營收占比仍小。不過隨著美系大客戶訂單在明年放量，產線稼動率全面推升，明年該水冷浮動機構產品占整體營收比重將快速放大至2成，成為公司毛利率與獲利推升的核心雙引擎。

聯德指出，公司近年在伺服器散熱布局成效顯著，成功由傳統機構件轉型至高階AI水冷核心機構，更藉由昆山廠的製造優勢與專利防護，成功切入全球AI晶片巨頭供應鏈。隨著明年出貨量全面爆發，法人預估，聯德在全球AI伺服器水冷市場的市占率可望展現爆發式成長。

美國 晶片 伺服器

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