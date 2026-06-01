研華攻Agentic AI商機 攜輝達推出AI原生工廠架構

全球邊緣運算與邊緣AI平台領導廠商研華（2395）今（1）日宣布深化與 NVIDIA 的合作，正式推出 AI 原生工廠架構（AI-Native Factory Architecture）迎向 Agentic AI 與 Physical AI 時代的來臨。 AI 原生工廠架構結合 NVIDIA NemoClaw、NVIDIA Factory Operations Blueprint、NVIDIA RTX PRO、NVIDIA Jetson Thor，以及研華 WISE-Edge Developer Architecture（WEDA），協助製造業者將 AI 智能深度導入即時工廠營運流程，以因應生產彈性、人力優化與能源效率等關鍵營運需求。

研華嵌入式事業群總經理張家豪表示：「研華與 NVIDIA 此次進一步合作，象徵AI驅動智慧工廠發展的重要里程碑。透過整合NVIDIA AI Factory Brain，以及研華基於NVIDIA NemoClaw 與全棧式邊緣 AI 運算平台所打造的Edge AI與WEDA生態系，我們正以Agent-driven AI、Software-defined Orchestration與Autonomous Operations，實現全廠級智慧化，並為新世代 Physical AI 智能製造建立可複製、可驗證的最佳實踐藍圖。」

研華此次推出的 AI Factory Brain，為一套以工廠管理為核心的多元代理人系統，並基於 NVIDIA Factory Operations Blueprint（FOX）打造，可作為工廠營運的中央智慧決策中樞，主動監測異常事件、分析潛在根因，並協調各類 AI Agent 與現場人員快速完成問題處理。該架構建構於 NVIDIA 加速運算平台之上，結合研華基於 NVIDIA MGX 架構打造的 SKYRack AI 系統，搭載 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition 與 Spectrum-X 網路技術，並串聯採用 NVIDIA IGX Thor、NVIDIA Jetson Thor 與 NVIDIA Jetson Orin 的 MIC 與 ICAM 邊緣運算設備，打造從雲端到邊緣的全方位 AI Factory Brain。

透過即時整合企業 SAP、MES、WMS 等系統資料與邊緣感測數據，Factory Manager Agent 可統籌工廠內各領域 AI Agent 協同運作，並結合 NVIDIA NemoClaw、NVIDIA Omniverse、NVIDIA Metropolis 與 NVIDIA Isaac Sim，可達成自動化工作流程、優化能源使用效率，進一步提升設備綜合效率（OEE）、產品良率及平均修復時間（MTTR）等關鍵營運指標。

研華 ICAM-540 工業相機與 MIC-743-AT 平台，分別搭載 NVIDIA Jetson Orin NX 與 NVIDIA Jetson Thor，可支援 AI-driven AOI （Automated Optical Inspection） 智慧光學檢測，以及地端 LLM/VLM Chatbot 部署，提升瑕疵檢測能力、生產效率與工廠智能營運，並透過自然語言互動強化操作體驗。

研華 AIR-427A 平台（搭載 NVIDIA IGX Thor）與 AFE-A702 平台（搭載 NVIDIA Jetson Thor），可為堆高機、人形機器人、AMR 與 MMR 提供高效能 AI 運算能力，支援自主導航、機器人操作、智慧搬運與動態產線協調等應用。透過 AI Agent 理解工作流程情境，系統可即時調整生產優先順序，並協助現場操作人員進行決策與作業優化。

展望未來，研華將持續深化與NVIDIA的長期合作，擴展 Edge AI 與加速運算產品布局，協助企業加速導入智慧製造、AOI檢測、工業機器人、智慧倉儲、自主物流與數位孿生等 AI 應用場域，加速全球製造產業邁向更高效、智慧且永續的新世代工廠模式。