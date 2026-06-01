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奧義日本子公司與NTT Security簽約 強化網路威脅應對能力
奧義賽博-KY（7823）（CyCraft Technology）今（1）日宣布子公司奧義賽博日本與日本資安領先企業NTT Security簽署合作夥伴契約，強化AI時代網路威脅應對能力。
近年來，惡意濫用 AI 的網路攻擊與針對供應鏈的高階攻擊持續增加，傳統以邊界防禦為主的資安架構已難以因應當前威脅。在此背景下，企業除了建立以「假設已遭入侵」為前提的資安體制外，更被期待具備在事件發生時能迅速且精確應對的能力。
CyCraft以AI原生的威脅分析與數位鑑識技術為核心優勢，透過自主研發平台推動事件應對的自動化與高效化。另一方面，NTT Security Japan 長期提供 SOC（Security Operations Center）與 MDR（Managed Detection and Response）服務，累積深厚的營運經驗與網路威脅情報能力。
雙方將結合NTT Security Japan的運營經驗和CyCraft的AI技術，致力於加速從威脅偵測、根因分析、攻擊範圍可視化到封鎖處置的一連串應變流程。藉此強化日本企業在面對日益複雜與精密網路攻擊時的應對能力，並提供更具實效性的資安營運體制。
本次合作將以事件應變（Incident Response）領域為起點，未來逐步擴展至AI安全治理、攻擊面風險管理（Attack Surface Management）以及供應鏈資安等範疇。
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