看好AI應用帶動換機需求 技嘉今年仍看成長

技嘉（2376）總經理林英宇表示，隨著AI應用陸續問世，許多消費者可能會發現舊電腦的記憶體不足，或是系統跑不動，難以支撐AI應用運轉需求，有機會帶動換機潮。同時技嘉近年來一直將產品定位向上提升，主打高階產品，林英宇認為受記憶體漲價影響較小。綜合來看，技嘉今年系統業務將會一路成長，下半年有望爆發。

林英宇指出，技嘉近年來無論是橫向還是縱向都有長足的發展，橫向的部分從過往的零組件慢慢擴展到顯示器、筆電再到完整解決方案，縱向的部分則是雲端到地端的持續部署，從伺服器到AIoT，以及由硬體到軟體的完整布局，不斷擴展產品線的廣度及深度。

而在AI應用上，林英宇表示技嘉很早就完成了一鍵式安裝，自有agentic AI 核心G-Mate 具備三層功效，首先是語音控制，透過語音下達指令，讓電腦自動進行設定，調整成最適合使用者目前所進行的活動所需要的參數，如遊戲模式、開會模式等；第二層則是更深入的AI功能，例如AI Vision、去雜訊等各式功能；最後是G-Mate本身可以作為一個核心，外掛各種Open Source的AI模型，搭配G-Mate Coder 或 G-Mate Creator 進行更多的串接及應用。

林英宇表示，未來技嘉的AI發展將會以G-Mate 為核心，向外拓展。