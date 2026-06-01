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中華電參與自然基礎建設 復育屏東車城海岸林韌性
中華電信今天攜手政府推動海岸林復育，於屏東車城種下原生樹種。中華電信董事長簡志誠表示，除了建設通訊網路，也希望參與自然基礎建設，為台灣留下更具韌性的國土環境。
中華電信今天在屏東縣車城鄉海口段舉辦「屏護海岸 復育原生」屏東海岸林復育植樹行動，攜手農業部林業及自然保育署推動恆春半島海岸林保育軸帶復育，透過移除外來入侵種銀合歡，並栽植7600株多種原生樹種，逐步恢復恆春半島地帶季風林樣貌，提升海岸林棲地多樣性與防護功能。
簡志誠表示，中華電信除了建設通訊網路，也參與自然基礎建設，盼透過實際造林行動，為台灣留下更具韌性的國土環境與未來。
中華電信指出，自2022年與林業及自然保育署合作8年15萬棵造林計畫，足跡遍布桃園蘆竹區、桃園復興區、嘉義布袋鎮等超過10處場域，累積至2025年底已完成7萬7139株植樹成果。
中華電信說明，2026年擇定具指標性、急迫性與生態效益的林地，持續於全台7個地區推動造林與復育工作，共規劃種植3萬2364株、面積達13.51公頃，預計至今年底累積將達成10萬9503株，整體計畫達成率將達73%。
中華電信表示，今天在屏東縣車城鄉海口段進行海岸林復育植樹行動，植樹區域位於國土綠網保育軸帶，具有海岸防風、防砂、生態棲地與生物多樣性維護等重要功能，復育行動除移除外來入侵種銀合歡外，也導入相思樹、台灣海桐、海檬果、黃槿、草海桐、木麻黃等多樣原生植物，並復育「台灣植物紅皮書」列為瀕危植物的「繖楊」，藉由適地適木方式建立複層林相，提升海岸林整體穩定性與生態韌性。
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