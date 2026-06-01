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輝達推RTX Spark強攻PC市場 高通：歡迎加入
人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在GTCTaipei大會主題演講，發表RTX Spark新平台，擴大個人電腦市場布局。高通（Qualcomm）表示，歡迎加入。
黃仁勳指出，因為與微軟合作深度優化，RTXSpark將可運行所有Windows應用程式，未來PC將整合裝置端運行的自主代理和大型語言模型，首批筆記型電腦合作夥伴包括宏碁、技嘉等，預計今年秋季推出相關產品。
媒體在高通交流會中提問，如何看待輝達推出RTXSpark搶攻個人電腦市場，高通表示，歡迎加入。高通很多年前就在各方面進行投資，並推動生態系發展。
高通指出，與微軟合作持續好多年，與他們密切合作，推出支援微軟作業系統的平台，支援分散式運算在不同核心上運作。
至於與台灣生態系的合作，高通表示，高通與華碩深入合作，宏碁也將推出搭載高通新平台的產品；此外，高通與感測器等廠商合作，非常感謝台灣生態系過去多年合作。
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