輝達推RTX Spark強攻PC市場 高通：歡迎加入

輝達（NVIDIA）和聯發科今日同步發表專為個人助理量身打造的Arm架構及Windows 11 PC的核心中央處理器RTX Spar，聯發科也首次在Computex公開展示由和碩、微星及HP等筆電廠導入這顆晶片專門為個人AI助理、專業內容創作與遊戲的體驗所打造的筆電，並預定今年底上市。由於外傳訂價高達3000美元的含金量高人士，能否掀起風潮，值得密切關注。

2026-06-01 16:49