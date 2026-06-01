高通：5年詞元需求將激增40倍 是AI新貨幣

高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano R. Amon）今天於COMPUTEX主題演講一開場，就對台積電等台灣合作夥伴表達感謝之意，並表示2026年至2030年詞元（Token）需求將激增40倍，詞元將是人工智慧（AI）的新貨幣。

艾蒙在感謝供應商和開發合作夥伴時，特別感謝台積電，強調台積電一路以來是高通非常好的合作夥伴。此外，他還感謝供應商等生態系，透過合作推動科技發展。

艾蒙表示，AI推進全新運算型式，正影響每個設備，AI發展將達到驚人的規模，不再只是用來輔助工作及與電腦互動的工具，而是能夠自主行動。

他說，過去曾提過手機是數位生活的中心，不過現在情況不同，所有設備都將成為數位體驗的中心，代理AI不會被單一生態系統限制。

艾蒙表示，如今全世界大約有60億支手機，20億個穿戴裝置，這是智慧終端的一小部分；此外，還有20億台個人電腦、5億輛連網汽車，人們會與這些裝置互動。

艾蒙指出，AI將分布在雲端和裝置上，需要強大且節能的中央處理器（CPU）編排任務，同時需要節能且運算密度高的神經處理單元（NPU）和繪圖處理器（GPU）運行模型。

艾蒙說，汽車、機器人、工業系統也將成為AI的重要應用領域，在這些系統中對於延遲和安全性要求重要。在機器人方面，有3層運算能力，第1是即時執行，第2是動作，第3是推理。

他指出，6G最根本是能夠連結一切，實現「所見即所得」的應用場景，運算和感知也是重要主軸。整個網路本身就是一個AI網路，將AI運算和推理從無線基地台分發到資料中心。

艾蒙表示，隨著代理AI發展，每個任務大約需要100萬個詞元，估計2026年每10秒全球詞元需求約317億個，至2030年每10秒詞元需求將增加40倍至1.27兆個，詞元是AI的新貨幣。

艾蒙說，代理AI已經到來，將改變大量運算方式，並對新型設備和運算產生巨大需求，這次升級可能是產業界規模最大的一次。高通將推出Dragonfly，搶進伺服器機櫃市場，6月24日將釋出更多相關訊息。