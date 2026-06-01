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證交所COMPUTEX「科技風Media Lounge」首度曝光 串聯國際媒體

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所今年再度參與全球科技盛會COMPUTEX 2026，為了迎接來自全球科技與財經記者，證交所今年特別於南港展覽館一館4樓VIP簡報室，以「Beyond the Exchange, Behind the World's AI」為主題，精心重磅打造「TWSE Media Lounge」。整體空間以「進入資本市場故事」為核心策展概念，不僅是展場內最高規格的媒體休憩與交流空間，更是媒體直擊台灣AI產業實力的第一站。

「TWSE Media Lounge」現場特別規劃亮眼的視覺展區，以巨幅螢幕輸出最核心的「市值排名區」與「TWSE資本市場里程碑」，流線型的上升曲線，向媒體展示台灣資本市場一路在全球AI科技浪潮下的驚人成長軌跡，牆面清晰呈現的數字成為現場媒體拍攝極佳的背景主題牆；證交所更將台灣最引以為傲的AI供應鏈直接搬上展場牆面，從「晶片」、「AI基礎應用」與「AI應用層」區塊圖表立體化，一條龍的故事線完整排列出「十大AI核心產業鏈」的指標上市企業，展現台灣企業從晶片、基礎建設到終端應用的完整布局，讓媒體用視覺簡單理解台灣撐起全球AI的幕後關鍵角色。

為了協助媒體更深度剖析台灣AI生態系，證交所將於6月4日在場內舉辦兩場高規格的媒體簡報會，現場將邀請台灣具代表性的上市科技公司高階主管親自出席，就半導體、AI基礎建設及資本市場角色進行交流，協助媒體從產業與資本市場雙重視角了解台灣AI生態系發展。上午場將聚焦半導體產業，說明台灣資本市場如何支持半導體產業價值鏈持續升級，並強化全球競爭力；下午場則以AI伺服器與資料中心基礎建設為主題，涵蓋AI伺服器、散熱、電源管理等議題，進一步闡述台灣企業如何支撐AI產業生態系的持續發展。

證交所 資本市場 COMPUTEX

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