聯發科攜手NVIDIA推出RTX Spark 採Arm架構AI PC年底上市

輝達（NVIDIA）和聯發科今日同步發表專為個人助理量身打造的Arm架構及Windows 11 PC的核心中央處理器RTX Spar，聯發科也首次在Computex公開展示由和碩、微星及HP等筆電廠導入這顆晶片專門為個人AI助理、專業內容創作與遊戲的體驗所打造的筆電，並預定今年底上市。由於外傳訂價高達3000美元的含金量高人士，能否掀起風潮，值得密切關注。

聯發科表示，此次與輝達的合作，主要結合聯發科在高效能CPU、先進通訊、功耗效率的核心技術能力，以及輝達全堆疊AI平台與全套NVIDIA RTX技術，成功讓輕薄、高能效的裝置具備先進Agentic AI運算能力、內容創作與遊戲效能。

Arm（安謀國際）也同步宣布，RTX Spark結合採用 Arm 架構、內建 20 核心的 NVIDIA Grace CPU（包含 10 個 Arm Cortex-X925 核心與 10 個 Arm Cortex-A725 核心）、NVIDIA Blackwell RTX GPU，以及完全統一記憶體，為新一代 Windows PC 帶來先進的 AI、圖像與運算效能。

RTX Spark 是 Windows on Arm 生態系的重要里程碑，凝聚 NVIDIA、Arm、Microsoft 與領先的筆電品牌商的力量，共同實現新一代 AI 原生與 Agentic PC 的願景。

聯發科公司資深副總經理暨數據中心暨運算事業群總經理Vince Hu表示，聯發科與NVIDIA透過RTX Spark，讓消費型個人電腦具備前所未有的裝置端AI超級運算能力。RTX Spark的推出，凸顯雙方多年致力為市場帶來前瞻性技術的共同努力。

聯發科表示，與NVIDIA已在數個市場密切合作，包括車用領域的天璣汽車C-X1座艙平台、基於NVLink Fusion技術的資料中心AI基礎設施，以及GB10系統單晶片（SoC）。此次RTX Spark的推出，更進一步拓展兩間公司的合作領域。

對廣大的PC產業來說，RTX Spark重新定義現代運算用的PC標準，打造輕薄筆電與小型主機，為未來十年的新世代創作者、開發者及遊戲玩家，帶來卓越不妥協的體驗，尤其在維持絕佳散熱、輕薄好攜帶且能效優異的裝置上，依然享有電影等級的遊戲畫質與裝置端的即時AI代理能力。

現場展示機種涵蓋 HP、 ASUS華碩以及 MSI微星科技等品牌筆電，吸引不少參觀者關注。不過聯發科表示，目前產品效能細節與上市時程仍由NVIDIA及各品牌客戶統一對外發布，因此暫不透露具體規格與出貨時間。

聯發科指出，此次合作與過去單純晶片供應模式不同，而是跨越CPU、GPU與系統架構的深度合作。從聯發科在電腦展的展示平台可見，整體封裝由NVIDIA GPU與聯發科客製化Chiplet共同組成，其中聯發科負責20核心CPU、記憶體控制器、快取系統、高速I/O介面以及ISP影像處理架構，而NVIDIA則負責GPU、深度學習運算單元及顯示處理架構。

業界人士指出，這代表聯發科正式切入高階AI PC核心運算平台市場，不再侷限於行動裝置處理器，而是將多年累積的SoC整合能力延伸至Windows AI PC領域。

聯發科目前規畫相關平台將於今年稍晚開始導入OEM產品，最終上市時間仍由NVIDIA與品牌客戶共同決定，估計會在年底前上市。

除AI PC平台外，現場也同步展示與 Baidu百度及 Google等AI生態系夥伴的應用合作成果，展現聯發科正積極從手機晶片供應商轉型為橫跨AI PC、資料中心與AI終端裝置的運算平台供應商。