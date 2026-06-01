先進封裝廠會來嗎？屏科半導體供應鏈專區下周動土 縣府：先築巢引鳳

屏東科學園招商從去年五家成長到共有12家將進駐，下周舉行屏科半導體供應鏈專區聯合動土典禮。縣議員黃明賢今質詢關心各產業園區招商情況與新開發海豐產業園區進度。屏東縣府表示，配合大南方科技廊帶政策，海豐產業園區開發計畫希望能在六月提報環境部送審。

屏東縣府城鄉發展處長倪國鈞到議會業務報告，對縣府推動產業園區進度說明。倪國鈞說，屏東科學園區總面積約73.83公頃，預計可以引進5400人。截至今年4月國科會核准12家廠商進駐，總投資金額超過82億元，預計下周辦屏科半導體供應鏈專區聯合動土典禮。

屏東科技產業園區擴區，倪國鈞說，產業用地面積約17.76公頃，預估可以提供790就業機會，創造100億元年產值。縣府自辦的六塊厝產業園區，產業用地面積12.39公頃，截至今年4月核准7家廠商申購、3家廠商申租，已有3家廠商動土。

帶動產業聚落創造就業機會，倪國鈞說，海豐產業園區因應行政院大南方新矽谷推動方案，指認海豐農場為半導體Ｓ廊帶潛在產業用地，結合縣內既有科技園區量能，打造跨區整合北屏東科技產業聚落，第一期預計新增產業用53.77公頃，公共設施35.82公頃，預計可創造1500億元產值與4092個工作機會。

「先進封裝廠的引進，不能只是單純招商數字，先有龍頭才有鏈結，先有封測才有供應」，縣議員黃明賢質詢說，嘉義科學園區招商節奏是先爭取台積電先進封裝廠，再來構築半導體產業供應鏈園區，但屏東卻是反其道而行，先大張旗鼓宣布台積電半導體供應鏈落腳屏東，那眾所期待的先進封裝會進到屏東設廠嗎？

城鄉處長倪國鈞說，縣府要做的是築巢引鳳，屏東科學園區也是首個高鐵還沒到，相關產業都到位的園區，產業聚落已在慢慢形成，像是縣府自辦六塊厝產業園區等，還有近期規畫海豐產業園區，都是在為產業腹地做準備。

倪國鈞強調，屏東水電無虞，產業建構好等待大廠進駐。海豐產業園區進度，用水部分已提送經濟部審議，相關公聽、說明會等都已開完，近期做健康風險評估等，希望能在6月送環境部。