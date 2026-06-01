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黃志芳：AI的下一個戰場 是解決真實世界的問題

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
黃志芳看好AI產業前景，AI的下一個戰場，是解決真實世界的問題。記者邱馨儀／攝影
黃志芳看好AI產業前景，AI的下一個戰場，是解決真實世界的問題。記者邱馨儀／攝影

全球科技產業高度關注的年度盛會—2026年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）將於2日於台北南港展覽館1、2館及台北世貿1館盛大登場，今年以「AI Together」為主軸，匯集來自33個國家／地區、1,500家海內外科技企業，使用6,000個攤位，展覽規模再創歷史新高，全面展現全球AI產業鏈最新技術、應用與未來趨勢。

外貿協會董事長黃志芳表示，今年電腦展包括人工智慧運算、機器人跟智慧移動和次世代的科技。未來社會的大腦、透過身體執行以及次世代科技的 6G、低軌衛星通訊等等可視為神經系統，三大主題涵蓋未來社會文明當中的大腦身體跟神經系統構成完整的科技呈現。

今年不僅邀集高通（Qualcomm）、邁威爾科技（Marvell）、英特爾（Intel）以及恩智浦（NXP）等全球科技巨擎發表主題演講，眺望AI時代下的產業洞察與趨勢；此外，今年亦打造「AI機器人區」、「科技應用暨體驗館」及「電子紙產業專區」展區，串聯全球科技生態。

黃志芳表示，COMPUTEX 2026以『AI Together』為核心主題，聚焦AI產業從算力競賽邁入實體落地的關鍵轉折—從雲端走入製造自動化、高齡照護與勞動力轉型等真實場景。這不僅是台灣硬體製造韌性與全球軟體生態深度對接的戰略平台，更清楚宣示：AI的下一個戰場，是解決真實世界的問題。

台北市電腦公會理事長陳俊聖指出：「COMPUTEX 2026以『AI Together』為主題，反映AI正從單點技術突破邁向系統整合與生態系協作。AI競爭已不只是模型與算力，而是涵蓋運算、傳輸、儲存、能效與應用的完整系統能力。台灣將從晶片、系統到應用場景，持續扮演全球AI發展的重要角色。」

今年COMPUTEX主題演講（Keynote）陣容堅強，邀集Qualcomm總裁暨執行長Cristiano R. Amon、Marvell主席暨執行長Matt Murphy、Intel執行長陳立武以及NXP總裁暨執行長Rafael Sotomayor等全球業界領袖登場，從AI加速運算、邊緣運算到次世代行動平台，解析關鍵技術革新與產業趨勢。

同步登場的COMPUTEX Forum今年規模再創新高，三天共規劃28場議程，集結NVIDIA、Microsoft、Google DeepMind等國際科技企業、30位重量級講者，圍繞「機器人、自動化與實體AI」、「AI運算、基礎架構與開發」、「生成式AI與智慧內容應用」、「AI裝置、物聯網與邊緣運算」、「產業落地AI應用」及「資料智能、治理與安全」六大主題，分享從雲端到邊緣、從基礎架構到應用落地的最新技術進展與實務經驗。

黃志芳 6G 機器人 Computex

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