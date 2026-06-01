能率集團領投最強「AI城市大腦」鑫蘊林科 登上輝達GTC

能率集團旗下佳能（2374）、能率亞洲、能率創新領投，獲輝達（NVIDIA）入股青睞的AI軟體平台領導廠商「鑫蘊林科（Linker Vision）」，也是NVIDIA GTC大會重要合作夥伴。在能率集團戰略布局與資源整合下，鑫蘊林科以獨家的「AI 城市大腦」軟體技術，協同佳能及禾蒼科技的光學硬體能量，共同展出整合邊緣運算（Edge AI）影像設備的智慧城市全面解決方案，以台灣為示範中心強勢輸出國際市場。

能率集團近年加大布局AI及機器人生態系等高附加價值軟硬體整合產業。能率集團表示，鑫蘊林科其核心優勢在於自主開發的「物理 AI（Physics AI）」與「推論 AI」平台，如同賦予城市能自主思考的「AI 城市大腦」。

在物聯網時代，龐大的影像數據若全數回傳雲端，往往面臨網路頻寬限制與傳輸延遲的痛點。而鑫蘊林科的解決方案，正是將這顆智慧大腦的運算與推論能力直接下放至網路邊緣，讓傳統設備升級為具備即時分析能力的智慧物聯網。這項突破性的軟體技術，已成功參與由美國電信巨擘AT&T、思科（Cisco）與 NVIDIA共同推動的「AI網格（AI Grid）」基礎設施建置。

系統結合Cisco的先導平台、NVIDIA的GPU算力以及AT&T的影像智慧技術。此外，鑫蘊林科的大腦技術不僅僅用在智能城市的大型模組上，目前也正在開發「機器人大腦」延伸到各種機器人載體上，預期將可有效將整體智慧城市之功能由點到面全部無限延伸。

這套智慧城市架構首波應用已落實在台灣高雄市的「智慧高雄燈塔計畫」，將高雄市轉型為高科技智慧城市；台北市目前也從捷運文湖線率先評估導入應用，從小區域逐步擴大到整個城市。而在美國市場上，已在美國達拉斯的AT&T探索區完成公共安全系統效能與穩定性之驗證；油氣服務公司TanMar位於路易斯安那州的廠區也已應在廠區監控上，實質提升了工業場域的保全防護層級與日常營運效率。

能率集團近年來透過旗下能率亞洲之創投資源協助，透過策略投資，引進AI及機器人領域之重要產業新星，協助能率創新及佳能進行次世代轉型，相關布局陸續展現成果。