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圓剛於COMPUTEX 2026展示邊緣AI及實體AI現場落地應用

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓剛（2417）宣布將於COMPUTEX 2026展示最新影音直播與 AI 應用布局，聚焦直播電商等專業製播需求、USB-C 影音應用與新世代遊戲主機應用，以及 Physical AI 在真實場景中的整合部署。

透過兩大展示方向，圓剛將呈現其在內容創作與商業直播市場的產品布局，以及在影像感知、邊緣運算與遠端管理上的產業 AI 整合能力。

圓剛表示，今年將以兩大方向作為展出重點：一是面向直播電商與專業內容製播需求的影音直播解決方案，並以 MultiStudio Core GC750 作為專業製播重點展示；同時展出 USB-C 影音應用與新世代遊戲主機應用，回應創作者、玩家與行動裝置使用者對簡化連接、即時擷取與高品質分享的需求。二是結合 NVIDIA AI 運算平台與合作夥伴技術，展出智慧交通、機器人遠端操作、智慧空間與公共安全等 Physical AI 與邊緣 AI 應用。

圓剛表示，AI 與影音的應用正在快速進入日常生活與產業現場。對創作者來說，直播不再只是單一遊戲實況，而是延伸到活動製作、品牌內容、教學課程與多平台直播；對企業與產業客戶來說，AI 應用已經走進更多實際場域。圓剛的優勢在於，能將影像、感測設備、邊緣運算與遠端管理整合在一起，協助 AI 應用從展示走向可持續運作的現場部署。

在影音直播應用方面，圓剛今年將以 MultiStudio Core GC750 作為專業製播重點展示，鎖定直播電商與專業內容製播需求。圓剛表示，隨著短影音、多平台直播與直播電商快速成長，商業直播已不再只是單一鏡頭或簡單擷取，而是需要更穩定的多機位製播、多平台直播與高品質影音輸出。GC750 針對直播電商、品牌直播與專業內容製作需求而設計，協助直播團隊、製播單位與企業用戶快速建立穩定、高品質且可擴充的直播製作環境。

除了專業製播應用，圓剛也將展示 USB-C 影音應用與新世代遊戲主機應用，回應創作者、玩家與行動裝置使用者對簡化連接、即時擷取與高品質分享的需求。從直播電商、活動直播、線上課程，到遊戲實況與多平台內容製作，圓剛持續打造從入門創作到專業製播的完整直播製作流程生態系。

圓剛副總經理莊善雯表示，COMPUTEX 是圓剛展示新一階段應用布局的重要舞台。圓剛不只持續深耕影音直播與創作者市場，也正在把長期累積的影音技術延伸到邊緣 AI 與 Physical AI 應用。從 GC750 所代表的直播電商與專業製播應用，到可部署的 AI 解決方案展示，圓剛將持續推動影音與 AI 在更多真實場景中發揮價值。

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