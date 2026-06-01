黃仁勳GTC背板藏玄機 五家愛店美食均上榜

輝達執行長黃仁勳在GTC台灣大會一開場，就秀出背板感謝台灣供應鏈。熱愛美食的他，在背板中挾帶了好幾個店家，他說這些餐廳是他「最愛的生態系統夥伴」，並停下腳步一一點名。

榮登背板的五個商家，包括通化街夜市的「阿婆水果攤」（Fruit Lady）、王記府城肉粽、花娘小館、富霸王豬腳、磚窯古早味懷舊餐廳，讓現場笑聲不斷。這些都是黃仁勳的愛店，他先前來台灣時均曾光顧。

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