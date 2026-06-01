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工業電腦廠也有春天！研華深化與輝達合作 推出AI Factory Brain

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
全球邊緣運算與邊緣AI平台領導廠商研華今天舉行論壇，宣布深化與輝達（NVIDIA）的合作，推出AI原生工廠架構（AI-Native Factory Architecture）迎向Agentic AI與Physical AI時代。圖為研華嵌入式事業群總經理張家豪（右）和輝達機器人暨邊緣AI副總裁Deepu Talla。記者鍾張涵／攝影
全球邊緣運算與邊緣AI平台領導廠商研華今天舉行論壇，宣布深化與輝達（NVIDIA）的合作，推出AI原生工廠架構（AI-Native Factory Architecture）迎向Agentic AI與Physical AI時代。圖為研華嵌入式事業群總經理張家豪（右）和輝達機器人暨邊緣AI副總裁Deepu Talla。記者鍾張涵／攝影

輝達輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日在台北流行音樂中心舉行GTC Taipei主題演講，引爆全台AI狂熱。全球邊緣運算與邊緣AI平台領導廠商研華今（1）日宣布，深化與輝達（NVIDIA）的合作，正式推出AI原生工廠架構（AI-Native Factory Architecture）迎向Agentic AI與Physical AI時代的來臨。

研華董事長劉克振說，AI原生工廠架構結合 NVIDIA NemoClaw、NVIDIA Factory Operations Blueprint、NVIDIA RTX PRO、NVIDIA Jetson Thor，以及研華 WISE-Edge Developer Architecture（WEDA），協助製造業者將 AI 智能深度導入即時工廠營運流程，以因應生產彈性、人力優化與能源效率等關鍵營運需求。

研華嵌入式事業群總經理張家豪今天也在論壇上，詳細解說相關合作，他並表示，研華與輝達此次進一步合作，象徵AI驅動智慧工廠發展的重要里程碑。

張家豪說，透過整合NVIDIA AI Factory Brain，以及研華基於NVIDIA NemoClaw 與全棧式邊緣AI運算平台所打造的Edge AI與WEDA生態系，我們正以Agent-driven AI、Software-defined Orchestration與Autonomous Operations，實現全廠級智慧化，並為新世代 Physical AI 智能製造建立可複製、可驗證的最佳實踐藍圖。

研華此次推出的AI Factory Brain，為一套以工廠管理為核心的多元代理人系統，並基於 NVIDIA Factory Operations Blueprint（FOX）打造，可作為工廠營運的中央智慧決策中樞，主動監測異常事件、分析潛在根因，並協調各類AI Agent與現場人員快速完成問題處理。

張家豪解釋，這個架構建構在NVIDIA加速運算平台之上，結合研華基於NVIDIA MGX架構打造的SKYRack AI系統，搭載NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition 與 Spectrum-X網路技術，並串聯採用NVIDIA IGX Thor、NVIDIA Jetson Thor與NVIDIA Jetson Orin的MIC 與ICAM邊緣運算設備，打造從雲端到邊緣的全方位AI Factory Brain。

透過即時整合企業 SAP、MES、WMS 等系統資料與邊緣感測數據，Factory Manager Agent可統籌工廠內各領域 AI Agent 協同運作，並結合 NVIDIA NemoClaw、NVIDIA Omniverse、NVIDIA Metropolis 與 NVIDIA Isaac Sim，可達成自動化工作流程、優化能源使用效率，進一步提升設備綜合效率（OEE）、產品良率及平均修復時間（MTTR）等關鍵營運指標。

輝達 研華 黃仁勳

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