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貿協：COMPUTEX預登買主破3萬 訂單效應已提前發酵

中央社／ 台北1日電

2026 COMPUTEX（台北國際電腦展）將於明天正式登場，外貿協會董事長黃志芳今天表示，今年展會預先登錄買主已突破3萬人，其中近半數來自海外，且許多AI合作與訂單效應其實已在展前提前發酵，預期開展期間將進一步擴大商機。

COMPUTEX 2026將於6月2日至5日登場，今年以「AI Together」為主題，共吸引來自33個國家與地區、超過1500家廠商參展，使用約6000個攤位，展區橫跨南港展覽館1館、2館、世貿1館及台北國際會議中心（TICC），創下歷年最大規模。

黃志芳今天在COMPUTEX全球記者會前接受媒體聯訪，對於外界關注展覽能否帶動新一波訂單商機，他指出，相關商機在COMPUTEX開展前就已開始發酵，包括超微（AMD）執行長蘇姿丰、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等國際科技企業領袖，日前均提前抵台與供應鏈夥伴洽談合作，其中蘇姿丰更宣布在台灣產業體系將投資超過100億美元，帶動相關商機效應。

黃志芳說，今年主題演講與論壇期間，產業合作機會將持續湧現。例如邁威爾（Marvell）執行長墨菲（Matt Murphy）演講中，黃仁勳也將共同參與，凸顯AI產業鏈上下游密切合作。

對於AI產業是否面臨泡沫化疑慮，黃志芳表示，AI已成為日常生活不可或缺的工具，未來使用量只會持續增加、不會減少。

他進一步指出，AI已逐步邁向Agentic AI（代理型AI）與AI Agent（AI代理人）時代，由於AI代理人在執行任務時需要消耗更多運算資源與Token（詞元），用量呈現倍數成長，未來隨著企業與個人廣泛導入AI應用，對算力、晶片及相關基礎設施的需求也將持續攀升。

對於媒體關心COMPUTEX商機加持，台股是否有機會再往上衝刺。黃志芳指出，對於資本市場能否續創佳績，他抱持樂觀其成態度，但COMPUTEX最重要的任務是持續為台灣AI、半導體與資通訊產業注入成長動能，協助台灣在全球科技產業競爭中維持領先地位。

此外，針對本屆展覽主軸，黃志芳指出，今年主題聚焦AI與運算、機器人與智慧移動及次世代科技等3大領域。他以人體運作作為比喻，AI與運算如同未來社會的「大腦」，負責思考與運算；機器人與智慧移動則像是「身體」，負責執行任務；而6G、低軌衛星等次世代通訊技術則如同「神經系統」，負責傳遞訊息，3者共同構成未來科技文明的完整架構。

在COMPUTEX全球記者會中，黃志芳致詞時表示，世界正同時面臨地緣政治和AI這2股巨大浪潮衝擊，其中AI不只是科技革命，更是人類文明的重要轉折點。他指出，全球AI的大腦或許位於矽谷，但支撐AI運作的身體、肌肉與神經系統都在台灣，「世界無法在沒有台灣的情況下建立AI」。

黃志芳表示，今年4場CEO主題演講將由高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano R.Amon）、邁威爾（Marvell）執行長墨菲（MattMurphy）、英特爾（Intel）執行長陳立武及恩智浦（NXP）執行長索托瑪約（Rafael Sotomayor）擔綱，聚焦從邊緣AI、資料中心連結能力到實體AI等關鍵技術。

此外，黃志芳指出，今年也首度於台北世貿中心設置AI機器人專區，集結英特爾、元太、上銀、所羅門及德州儀器等業者，展示實體AI與機器人應用成果。

台北市電腦公會理事長陳俊聖致詞表示，今年COMPUTEX規模再創新高，反映全球AI生態系正加速在台北匯聚。

他指出，AI發展已不再只是模型或算力的競賽，而是整體系統能力的競爭，涵蓋AI晶片、伺服器、個人電腦（PC）、高速聯網、資料治理、散熱管理、能源效率及智慧應用等環節。隨著AI導入製造、醫療、零售、交通運輸及城市治理等場域，全球AI產業競爭也正從單純追求算力提升，轉向追求系統整合與應用價值的實現。

黃志芳 COMPUTEX 外貿協會

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