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Vera Rubin全面量產 黃仁勳：供應鏈規模是Grace Blackwell兩倍

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。記者朱子呈／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。記者朱子呈／攝影

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳1日於全球技術大會台灣場（GTC Taiwan）宣布，輝達新一代人工智慧（AI）平台Vera Rubin已進入全面量產。他指出，AI已成為可獲利的生產力引擎，全球算力需求居高不下，且算力正是當前最大限制，Vera Rubin量產將支撐全球人工智慧工廠（AI factory）建置進入下一階段。

黃仁勳表示，為Vera Rubin打造的供應鏈規模，是Grace Blackwell的兩倍；同時，過去組裝一座Grace Blackwell機架約需兩小時，如今相關組裝流程已縮短至五分鐘，不僅產能擴大，製造效率也大幅提升。他並指出，為支撐Grace Blackwell與Vera Rubin，相關供應鏈已新增數百萬平方英尺產能，顯示台灣AI供應鏈正全力支援全球AI工廠需求。

黃仁勳強調，Vera Rubin不是只為執行AI模型而打造，而是專為AI代理人（AI agent）時代設計的新一代系統。他指出，Hopper時代主要聚焦AI預訓練（pre-training），Grace Blackwell因應高效率推論（inference）需求；到了Vera Rubin，運算負載已從推論進一步走向代理型AI系統，必須支撐模型思考、工具調用、記憶管理、資料存取與低延遲互動。

黃仁勳現場展示Vera Rubin NVLink 72系統，並指出Vera Rubin不是單一GPU，而是由Vera Rubin NVLink 72、Vera中央處理器（CPU）、BlueField儲存與安全系統、Mellanox網路，以及共同封裝光學（CPO）等技術共同構成的端到端AI工廠平台。Vera Rubin架構透過中間印刷電路板（PCB）連接兩側，取代過去滿布線纜、管線與風扇的設計，以提升可靠度、韌性與量產效率。

其中，Vera CPU是黃仁勳特別著墨的關鍵。他表示，過去CPU主要為人類使用情境打造，人類等待時間以秒計算；但AI代理人運作節奏以奈秒計算，當代理人調用工具、存取資料庫或讀取記憶時，都需要極低延遲回應，因此Vera CPU是「為代理人打造的CPU」。

黃仁勳指出，Vera CPU設計重點包括極高單執行緒效能、高每核心頻寬、高整體系統頻寬，以及高能源效率。Vera CPU每時脈可擷取、解碼並執行10個指令，內部網狀架構頻寬達3.6TB/s，支援第六代PCI Express（PCIe Gen 6），並具備低功耗雙倍資料率第五代記憶體（LPDDR5）、1.2TB/s頻寬。他並將Vera CPU與高效能x86 CPU比較，強調Vera在真實單執行緒效能、系統頻寬與能源效率上均大幅領先。

黃仁勳也強調，AI工廠的經濟價值來自詞元（token），運算能力已成為營收與利潤來源。他指出，1GW等級AI工廠投資金額已從早期約200億至300億美元，升至500億至600億美元，未來甚至將達800億至1,000億美元；在如此龐大的資本支出下，首次產生詞元時間（time to first token）、每瓦詞元產出（tokens per watt）、系統可靠度與資產使用壽命，將成為AI基礎建設競爭的關鍵。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

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