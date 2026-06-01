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合約價快速上漲 TrendForce：首季DRAM產業營收季增81%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce最新記憶體產業調查，2026年第1季因一般型DRAM(conventional DRAM)合約價加速上漲，季增幅度高達93-98%，激勵產業整體營收季成長81%，達970億美元。隨著AI應用由大型語言模型(LLM)訓練逐步轉至AI推論，雲端服務供應商(CSP)資料中心建置重點也從AI server延伸至通用型server，帶動記憶體採購需求由HBM3e、LPDDR5X及高容量RDIMM，擴大至各容量規格的RDIMM產品。

觀察第2季，由於原廠庫存水位極低，且將新增供給優先提供給AI server使用的大容量RDIMM，難以滿足PC OEM和智慧手機業者的需求，預期整體conventional DRAM出貨位元增幅將相當有限。價格則因CSP相對持開放態度，促使其他客戶跟進以確保原廠供應，預期仍可支撐conventional DRAM合約價季增58-63%。

分析第1季主要DRAM供應商營收表現，第一名Samsung產品的平均銷售單價(ASP)大幅成長、居三大原廠之首，且server DRAM營收占比也是最高，推升其第1季營收季增高達93.4%，為373.2億美元，市占上升至38.5%。

SK hynix的HBM位元出貨比重為三大原廠最高，然2026年HBM合約價下滑，抑制其整體產品售價漲幅，第1季營收達279.8億美元，季增62.5%，排名第二，市占率調整至28.8%。第三名Micron營收季增達81.6%，上升至217.5億美元，市占率22.4%持平前一季。

TrendForce表示，第1季conventional DRAM合約價格漲勢延續，三大原廠的生產和出貨皆傾向高單價、高利潤率的server應用產品。在供不應求態勢確立、無塵室建設尚需時間的情況下，原廠2026年主要將藉由製程升級擴張位元供給，而投片規模僅能透過生產流程優化小幅上修。

Nanya、Winbond、PSMC主攻成熟製程產品，以填補前三大業者轉換製程後無法滿足的市場需求。第1季Nanya自身庫存已大幅去化，DDR4、DDR3合約價格顯著上漲，帶動單季營收季增60%，達15.5億美元。

Winbond第1季DDR4、LPDDR4出貨規模擴張，營收季增高達91.4%，上升至近5.7億美元。PSMC營收若以自家生產的consumer DRAM產品計算，季增29.9%，為4,300萬美元，加計代工營收則季增19.3%。預計該公司取得Micron製程技術授權後，將積極擴大供給。

營收

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