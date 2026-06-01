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黃仁勳駁AI搶飯碗：需要更多工程師 3兆美元薪資可放大9兆美元生產力

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在北流舉行GTC Taipei大會主題演講，介紹強調代理式人工智慧（Agentic AI）的崛起，以及代理式AI對生產力、運算模式和AI生態系的變革性影響，還有台灣的關鍵角色。 中央社
AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在北流舉行GTC Taipei大會主題演講，介紹強調代理式人工智慧（Agentic AI）的崛起，以及代理式AI對生產力、運算模式和AI生態系的變革性影響，還有台灣的關鍵角色。 中央社

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳1日於主題演講時表示，外界認為人工智慧（AI）將減少軟體工程師工作是「完全錯誤」，因為AI正讓工程師產出大幅提升，反而使企業更有誘因聘用更多工程師。他強調，當一名工程師可透過AI創造更高倍數生產力，企業自然會想雇用更多工程師，這項變化很快將反映在整體經濟中。

黃仁勳以軟體開發為例指出，全球約3,000萬至4,000萬名專業軟體開發者，代表約3兆美元薪資產值；在AI代理人協助下，同樣人力正產出接近三倍成果，相當於約9兆美元生產力。他表示，這正是AI的潛力與承諾，也代表AI不再只是技術展示，而是實際推升GDP與企業獲利的新生產力工具。

黃仁勳並引用GitHub軟體開發活動說明AI帶來的變化。他指出，GitHub程式提交（commits）數量在2023年約3億次、2024年增至4億次、2025年達5億次，而2026年前幾個月幾乎已成長至三倍，顯示AI代理人已快速進入軟體開發流程，帶動開發者產出大幅放大。

他表示，AI已從過去的生成式 AI，邁入代理 AI 階段，且「有用且能賺錢的AI」已經到來。黃仁勳指出，今日的AI代理人並不只是大型語言模型，而是由一個或多個大型語言模型，搭配協調框架、工具、記憶系統與執行環境共同組成；大型語言模型負責思考、推理與規劃，協調框架則負責調度、記憶管理與工具調用，使AI能真正完成工作。

黃仁勳說，過去使用電腦是打開應用程式、點擊與輸入；未來則是向AI說明意圖，由AI產生程式、調用工具並完成任務。他舉例，AI已可依照提示產生程式、製作動畫圖像，甚至依照遺失零件照片建立可供3D列印的電腦輔助設計檔案，反映全新運算模式正在成形。

他進一步指出，當AI能實際創造產出與利潤，詞元（token）便成為可獲利的收入單位。也因為詞元需求大增，AI公司將建置更多AI工廠（AI factory）、產生更多詞元，進一步推升全球算力需求。

黃仁勳表示，這正是台灣供應鏈需求全面升溫的原因。他說，算力需求目前極高，且算力需求正是最大限制；隨著AI成為可獲利AI、可推升GDP的AI，全球都將加速建置AI工廠，也讓台灣AI供應鏈持續忙碌。

他強調，AI代理人時代已經到來，未來軟體開發、工具使用與企業生產力模式都將改變。AI不是讓軟體工程師變得不重要，而是讓工程師的產出被大幅放大，進一步帶動企業加速聘才、部署AI應用，並推升新一波AI基礎建設需求。

輝達執行長黃仁勳。記者朱子呈／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者朱子呈／攝影

輝達 黃仁勳 NVIDIA

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