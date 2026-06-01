台北電腦展 鴻海秀AI基建機器人與太空資料中心

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）將於2日開幕，鴻海今天下午宣布將展示最新人工智慧（AI）基礎建設、集團智慧製造、智慧EV、智慧城市三大平台，以及機器人、醫療、太空資料中心等相關應用成果。

鴻海並宣布，將攜手法國AI高速運算龍頭Bull，共同布局歐洲AI資料中心（AIDC）產業，由Bull主導系統設計，鴻海負責生產製造，結合雙方技術與供應鏈優勢，加速歐洲AI基建發展。

在AI基建方面，鴻海指出，COMPUTEX將展示輝達（NVIDIA）Vera Rubin NVL72相關製造與系統整合能力，及最新AI伺服器與高速互連技術，包括NVIDIAGroq 3 LPX、NVIDIA Vera處理器平台、NVIDIA HGXRubin NVL8 平台、NVIDIA MGX 2U與4U模組化系統，推動新世代AI工廠快速部署。

在代理AI（Agentic AI）、邊緣運算與次世代通訊領域，鴻海與英特爾（Intel）合作展示AI伺服器及高速光通訊解決方案、以及次世代5G DU Edge Server等。鴻海表示，這可強化鴻海在AI資料中心、高速網路與次世代通訊基礎建設布局。此外，鴻海也展示與超微（AMD）合作成果。

在太空資料中心方面，鴻海表示，攜手Ramon.Space共同展示太空資料中心相關應用與次世代通訊技術，進一步拓展AI基建應用至地面以外場域。

鴻海指出，現場也將同步展出矽光子共同封裝光學元件CPO（Co-Packaged Optics）、1.6T光通訊模組，CPC Cable to XPO及ELSFP for CPO Switch Solution等光傳輸關鍵技術，及圍繞L1至L12產品，包括印刷電路板PCB、水冷板、分歧管等關鍵零組件，展現集團在AI伺服器垂直整合與次世代資料中心架構的布局成果。

在AI算力應用方面，鴻海指出，旗下亞灣超算整合集團AI伺服器製造、散熱、供應鏈及資料中心領域的垂直整合能力，打造針對AI Agent生態繪圖處理器雲端GPU Cloud平台，以「AI養蝦池」為概念，協助企業與開發者快速部署、管理與拓展AI Agent應用。

鴻海也同步發表以NVIDIA NemoClaw為基礎的臨床智慧代理人系統CoDoClaw，以「龍蝦代理人」為核心，整合多項AI Agent能力與醫療流程，展現多代理人協作於智慧醫療自動化的應用潛力。

製造端部分，鴻海此次展出輪式人形機器人解決方案，結合NVIDIA Isaac Teleop、MOMClaw、遙操作框架與 Physical AI 技術，現場展示工廠取放、雙臂協作與力控螺絲鎖付等高精度工業裝配應用，系統整合視覺感知、運動控制、路徑規劃與力回饋技術，加速機器人模型訓練與部署，提升彈性化製造與複雜工業場域的自動化效率。