快訊

帳戶剩18萬？貸款200萬選舉卻被爆花數十萬「課金」玩遊戲 沈伯洋說話了

醫美診所偷拍名單曝光 衛福部首波公布17家…最高罰鍰50萬、停業6個月

40萬股民注意！高股息績效王00929配息翻倍為0.26元 年化配息率10.1%

聽新聞
0:00 / 0:00

台北電腦展 鴻海秀AI基建機器人與太空資料中心

中央社／ 台北1日電

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）將於2日開幕，鴻海今天下午宣布將展示最新人工智慧（AI）基礎建設、集團智慧製造、智慧EV、智慧城市三大平台，以及機器人、醫療、太空資料中心等相關應用成果。

鴻海並宣布，將攜手法國AI高速運算龍頭Bull，共同布局歐洲AI資料中心（AIDC）產業，由Bull主導系統設計，鴻海負責生產製造，結合雙方技術與供應鏈優勢，加速歐洲AI基建發展。

在AI基建方面，鴻海指出，COMPUTEX將展示輝達（NVIDIA）Vera Rubin NVL72相關製造與系統整合能力，及最新AI伺服器與高速互連技術，包括NVIDIAGroq 3 LPX、NVIDIA Vera處理器平台、NVIDIA HGXRubin NVL8 平台、NVIDIA MGX 2U與4U模組化系統，推動新世代AI工廠快速部署。

在代理AI（Agentic AI）、邊緣運算與次世代通訊領域，鴻海與英特爾（Intel）合作展示AI伺服器及高速光通訊解決方案、以及次世代5G DU Edge Server等。鴻海表示，這可強化鴻海在AI資料中心、高速網路與次世代通訊基礎建設布局。此外，鴻海也展示與超微（AMD）合作成果。

在太空資料中心方面，鴻海表示，攜手Ramon.Space共同展示太空資料中心相關應用與次世代通訊技術，進一步拓展AI基建應用至地面以外場域。

鴻海指出，現場也將同步展出矽光子共同封裝光學元件CPO（Co-Packaged Optics）、1.6T光通訊模組，CPC Cable to XPO及ELSFP for CPO Switch Solution等光傳輸關鍵技術，及圍繞L1至L12產品，包括印刷電路板PCB、水冷板、分歧管等關鍵零組件，展現集團在AI伺服器垂直整合與次世代資料中心架構的布局成果。

在AI算力應用方面，鴻海指出，旗下亞灣超算整合集團AI伺服器製造、散熱、供應鏈及資料中心領域的垂直整合能力，打造針對AI Agent生態繪圖處理器雲端GPU Cloud平台，以「AI養蝦池」為概念，協助企業與開發者快速部署、管理與拓展AI Agent應用。

鴻海也同步發表以NVIDIA NemoClaw為基礎的臨床智慧代理人系統CoDoClaw，以「龍蝦代理人」為核心，整合多項AI Agent能力與醫療流程，展現多代理人協作於智慧醫療自動化的應用潛力。

製造端部分，鴻海此次展出輪式人形機器人解決方案，結合NVIDIA Isaac Teleop、MOMClaw、遙操作框架與 Physical AI 技術，現場展示工廠取放、雙臂協作與力控螺絲鎖付等高精度工業裝配應用，系統整合視覺感知、運動控制、路徑規劃與力回饋技術，加速機器人模型訓練與部署，提升彈性化製造與複雜工業場域的自動化效率。

鴻海 機器人 COMPUTEX

延伸閱讀

鴻海攜手Bull宣布歐洲AI DC重大合作案 展示Vera Rubin、CPO

研調機構：Agentic AI與Physical AI成為Computex 2026最重要技術主軸

鴻海攜手法國Bull強化歐洲AI工廠與基礎設施 初期投資1.2億歐元

仁寶於Computex 2026 展示輝達Vera Rubin平台與機櫃級AI設施能力

相關新聞

黃仁勳駁AI搶飯碗：需要更多工程師 3兆美元薪資可放大9兆美元生產力

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日於主題演講時表示，外界認為人工智慧（AI）將減少軟體工程師工作是「完全錯誤」，因為AI正讓工程師產出大幅提升，反而使企業更有誘因聘用更多工程師。他強調，當一名工程師可透過AI創造更高倍數生產力，企業自然會想雇用更多工程師，這項變化很快將反映在整體經濟中。

Vera Rubin全面量產 黃仁勳：供應鏈規模是Grace Blackwell兩倍

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日於全球技術大會台灣場（GTC Taiwan）宣布，輝達新一代人工智慧（AI）平台Vera Rubin已進入全面量產。他指出，AI已成為可獲利的生產力引擎，全球算力需求居高不下，且算力正是當前最大限制，Vera Rubin量產將支撐全球人工智慧工廠（AI factory）建置進入下一階段。

聯發科攜手輝達推RTX Spark 正式切入高階Windows PC市場

IC設計龍頭聯發科（2454）1日宣布，攜手輝達（NVIDIA）推出全新 RTX Spark，鎖定新一代 Windows 11 PC，將聯發科在高效能 CPU、通訊與低功耗 SoC 設計能力，結合 NVIDIA 全堆疊 AI 平台與 RTX 技術，為輕薄筆電與小型桌機導入裝置端 Agentic AI、內容創作與遊戲運算能力。

鴻海攜手法國Bull強化歐洲AI工廠與基礎設施 初期投資1.2億歐元

全球最大科技製造平台商鴻海（2317）與法國先進運算與人工智慧領域的領導者 Bull，宣布建立合作夥伴關係，雙方將攜手共同生產面向歐洲及全球市場的 AI 與雲端基礎設施。此項合作將結合 Bull 在 AI 系統設計、部署及市場推廣方面的領先優勢，以及鴻海的全球製造規模與供應鏈能力，透過 Bull 在法國Angers 與鴻海捷克 Pardubice 的據點，提供包括運算系統及相關組件在內的 AI 基礎設施解決方案。

先進封裝廠會來嗎？屏科半導體供應鏈專區下周動土 縣府：先築巢引鳳

屏東科學園招商從去年五家成長到共有12家將進駐，下周舉行屏科半導體供應鏈專區聯合動土典禮。縣議員黃明賢今質詢關心各產業園區招商情況與新開發海豐產業園區進度。屏東縣府表示，配合大南方科技廊帶政策，海豐產業園區開發計畫希望能在六月提報環境部送審。

黃志芳：AI的下一個戰場 是解決真實世界的問題

全球科技產業高度關注的年度盛會—2026年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）將於2日於台北南港展覽館1、2館及台北世貿1館盛大登場，今年以「AI Together」為主軸，匯集來自33個國家／地區、1,500家海內外科技企業，使用6,000個攤位，展覽規模再創歷史新高，全面展現全球AI產業鏈最新技術、應用與未來趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。