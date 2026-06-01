繼800VDC後 台達電張訓海：固態變壓器明年迎爆發

台達電總裁張訓海今天參加輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳GTC TAIPEI專題演講前的直播節目來賓，他表示，因應AI資料中心的電力架構改變，台達電投入研發固態變壓器（SST）多時，讓電力系統變成「可調可控」，預計明年迎爆發。

張訓海表示，AI資料中心的負載起伏劇烈，傳統採用矽鋼片的變壓器不可調不可控，為應對瞬間的電力波動，過去業者必須配置較多的電容器與電池進行瞬間備份，且傳統變壓器無法做到即時動態調整，相較之下，固態變壓器具備「可調可控」特性，能適應AI資料中心劇烈的負載變化。

張訓海說，現在AI資料中心耗電量龐大，從中高壓電網一路降壓轉換到晶片所需的零點幾伏特，中間需要經過多次轉換，每次轉換過程都會造成能源損耗；台達電一直在思考，如果轉換次數能變少，就能提升電源效率，因此很早就開始投入800VDC（高壓直流）的相關規劃，今年市場爆發。

張訓海表示，很多人可能會問，800VDC減少轉換次數，中間這些過程有很多既有的電源產品會被整合取代，可能衝擊台達電。但張訓海強調，這是產業技術趨勢，如果不提早站在趨勢前端去應對產業變革，等對手做出來才跟進，台達電會失去將來更大的市場機會。

張訓海認為，繼800VDC之後，下一波重要轉變應該就SST，台達電早在5至10年前就開始投入相關研發，看好固態變壓器市場應用明年有望迎來爆發。

另外張訓海提到，台達電有個計畫取名SmartDesign（智慧設計），用AI大模型檢視市場資訊、客戶的規格、法規要求等，讓AI幫忙做摘要，否則工程師必須花費大量時間去閱讀。接下來可以把所有電子元件、電路或整個機器轉化為數位模型，台達電在製造硬體前，會在虛擬環境裡面不斷迭代多次，找到最佳設計，才開始製作樣品，就能很快驗證，並且在虛擬環境裡面進行測試。

張訓海說，如此可讓設計流程減少50%，並減少50%以上的設計成本，因為所有試錯都在電腦裡面發生，只要為token付錢即可，其他不用再花錢。當產品設計出來，會自動生成規格或生產條件，讓產品進入NPI（新產品導入）的流程將會大幅縮短，讓產線能夠很快接上運作。