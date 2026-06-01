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LINE TV整合後新布局 黃國瑜升任巧克科技新媒體總經理

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
黃國瑜升任巧克科技新媒體總經理，聚焦數據與技術驅動，強化亞洲內容優勢。巧克科技／提供
黃國瑜升任巧克科技新媒體總經理，聚焦數據與技術驅動，強化亞洲內容優勢。巧克科技／提供

LINE TV與KKTV於2025年11月宣布戰略整合，展開技術、內容及營運資源整合。負責營運LINE TV品牌的巧克科技新媒體1日宣布，營運長黃國瑜正式升任總經理，全面負責公司營運管理與成長策略；原董事長兼執行長陳立人則卸下執行長職務，專任董事長，聚焦公司長期發展與策略布局。

黃國瑜先前擔任KKCulture集團產品長暨KKTV董事總經理。任內帶領團隊建立日系內容平台定位，並推出雙字幕、字幕段落選取及單句播放等功能，強化觀影與語言學習體驗，兼具技術與營運管理經驗。

巧克科技新媒體董事長陳立人表示，自雙平台整合以來，團隊已逐步完成技術、內容與營運資源整合，並建立更有效率的協作模式。未來他將專注於董事長職務，持續推動公司長期發展，並深化與LINE各項服務的合作。

新任巧克科技新媒體總經理黃國瑜表示，未來將以數據與技術為核心，持續優化產品體驗、強化用戶經營與內容布局，持續推動平台成長與服務創新，進一步強化 LINE TV在台灣OTT市場的領先地位。

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