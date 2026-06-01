Physical AI is Now！樺漢宣布聯手Kontron加速實體AI商業化

全球產業電腦與物聯網領導大廠樺漢科技集團今日舉辦「Physical AI is Now！實體AI落地與樺漢+Kontron深度結合論壇」，樺漢董事長朱復銓說，樺漢與Kontron秉持「One Team, One Family」的夥伴關係，預計未來對Kontron的持股比率將提升至30%以上。

公司表示，本次論壇匯聚了樺漢董事長朱復銓、Kontron CEO 暨樺漢集團CTO Hannes Niederhauser，以及來自 Intel、Google等多位重量級業界領袖，共同探討實體 AI（Physical AI）的技術發展與全球商機。朱復銓指出，未來將透過「軟硬整合、智慧加值」提供全方位的AI+IoT整合解決方案，達成技術合作、產品整合、市場分工三綜效。雙方將建立共用平台，全面整合研發、製造、供應鏈、IT 與人才等資源，協同設計產品並建構具全球競爭力的製造系統。同時，針對產品整合部分，雙方將共享全球品牌資源，提升市場認知度與價值定位，將產品線深度推廣至亞太、歐洲與北美等全球重鎮。

另外在市場分工部分，將結合Kontron在基礎作業系統（Kontron OS）、物聯網軟體與 5G 網通的軟實力，搭配樺漢在邊緣AI伺服器、機器人與強固型工業電腦的硬體優勢，共同主攻實體AI技術平台。

朱復銓指出，隨著AI發展從生成式 AI（Generative AI）、代理式 AI（Agentic AI），正式邁入能在真實世界執行任務的實體AI Physical AI）階段，樺漢已做好全面準備。實體AI結合了「AI 大腦、感測能力與實體行動能力」，能讓機器人與自動化設備具備自主決策與執行力。

朱復銓表示，透過過去15年的轉型升級積累，樺漢科技將在未來五年緊抓實體AI落地爆發的歷史機遇，不僅持續擴大全球市占率，更將大幅提升高毛利業務的營收與獲利貢獻，引領全球產業邁向智慧化新紀元。