黃仁勳秀人形機器人短片 台北街頭抓娃娃機全球放映

輝達（NVIDIA）今天上午舉辦GTC Taipei活動，執行長黃仁勳主題演講現場盛況空前，結束前播放人工智慧（AI）生成短影片及人形機器人動畫，總結演講主題，包括台北夜市街頭、抓娃娃機店面、台北車站捷運及地下街、信義區摩天大樓等場景，透過影片呈現在全球觀眾面前。

在今天主題演講後段，黃仁勳宣布NVIDIA IsaacGR00T平台打造的開放式人形機器人參考設計，涵蓋資料擷取、資料生成、機器人模型評估到部署等流程，可協助研究人員與開發者加速人形機器人開發作業，並透過影片描述人形機器人在工廠及生活等多元應用場景及細節。

值得注意的是，黃仁勳主題演講尾聲放映一段AI生成的短影片，透過原創且押韻的英文歌曲，總結此次主題演講的重要內容。這段影片的主角是以輝達開放式人形機器人參考設計為核心的機器人，在台北街頭自主暢遊為背景。

短片以人形機器人在台北市夜市逛街開場，呈現人形機器人未來在台北融入一般民眾日常生活的多元場景，例如透過智慧AI代理（AI Agent）協助攤商整理蔬果和記帳，宣示AI代理程式不是只有美國好萊塢大明星才請得起，一般民眾可透過AI代理建立客製化專屬團隊，「在自家客廳就可創立公司」。

透過短片中人形機器人介紹，黃仁勳主題演講所涉及重要內容，包括推出為AI代理運算設計的Vera處理器、提升AI推理記憶精確效能的BlueField網路平台、以及Vera Rubin平台為核心的伺服器已開始量產等。

短片中人形機器人不僅在台北夜市街頭向民眾一一解說，也呈現台灣夜市熱鬧氣氛及街頭抓娃娃機店面場景等，街頭背景也帶到象徵台北市景點的101大樓，處處充滿台灣元素，並透過直播呈現給全球觀看黃仁勳主題演講的觀眾。

黃仁勳演講中發表輝達最新推出的RTX Spark平台，打造全球首款專為個人AI代理應用設計的Windows PC，與微軟（Microsoft）攜手合作，吸引現場觀眾目光。

短片中，這台AI代理應用設計的Windows PC，也在閃電中「落地」台北夜市街頭中，歌曲中強調「這是40年來PC領域最重大的事件」，也透過台北街頭意象，傳達這款對輝達至關緊要的個人電腦產品，也是由台灣供應鏈代工生產的訊息。

在短片尾聲，人形機器人也在台北市捷運空間、台北車站地下街同步唱歌跳舞，動作靈活敏捷順暢；終場人形機器人站在台北市信義區摩天大樓上，讓繁華的台北市都會盆地全景，盡收全球觀眾眼底。