達發攜手元太展4.2吋Ripple電子貨架標籤應用

聯發科（2454）旗下達發（6526）宣布，於Computex 2026攜手元太（8069），於電子紙展區全球首展 4.2 吋 Ripple電子貨架標籤應用。

達發表示，其藍牙音訊系列晶片已獲得全球眾多Tier 1獨立聲學大廠採用與肯定，在此基礎上，2026年擴展「近程無線傳輸（Short-range Wireless）」晶片市場機會，正式宣告從音訊跨足藍牙傳輸應用，更是全球第一個實現 4.2 吋 Ripple ESL的晶片廠。

元太也持續開創新型態ESL產品，與達發雙方全球首度展示能降低閃爍的Ripple ESL，此技術能以如波浪般的漸變水波紋理動畫效果進行畫面轉場，大幅減少傳統電子紙翻頁時的閃爍感，帶來更流暢的畫面更新表現。

元太業務中心副總洪集茂指出，該公司持續精進電子紙技術以強化色彩表現，進一步能提升電子紙在廣告領域的應用滲透率，首度在小尺寸的ESL電子紙產品中，與具備強大藍牙無線傳輸穩定性與抗干擾優勢的達發共同合作，為零售、物流等更多元商業場景應用奠定全新技術里程碑。

達發資深副總楊裕全提到，該公司藍牙傳輸晶片具備多元無線通訊場景的商業化能力，不僅跨足ESL電子紙應用市場，也已於電競 HID（Human Interface Device）系列產品量產，將持續以深厚的底層藍牙無線通訊技術為核心，攜手全球合作夥伴共同開創更廣闊的商業應用市場。