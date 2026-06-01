技嘉「ENTER INFINITY」發表會登場 揭曉 COMPUTEX 2026 新品陣容

全球電腦領導品牌 GIGABYTE技嘉（2376）科技今日於 COMPUTEX 2026 展前舉辦 GIGABYTE EVENT，以「ENTER INFINITY」為主題正式揭曉全新產品陣容。適逢成立 40周年，技嘉同步推出 INFINITY 系列限定產品，並透過地端 AI 運算平台、主機板、顯示卡、AI 電競筆電、AI 電競螢幕與 PC 周邊，展現如何將四十年創新積累延伸至 AI 時代，持續突破運算體驗的邊界。

本次發表核心亮點之一為 INFINITY 系列限定產品，專為追求極致效能的遊戲玩家與 AI 運算需求打造。主機板方面，X870 AORUS INFINITY 透過最高可達 DDR5 11,400 MT/s 的超高記憶體速度與 CL24 低延遲調校，提升系統反應速度最高達 20%，並結合 X3D Turbo Mode 2.0 技術，進一步釋放 AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 處理器效能。另一款 X870E AORUS INFINITY NEXT 則導入業界首創 3D 金屬列印散熱模組，搭配航太等級 Quad OptiMOS 電源架構，強化 AI 與高效能運算下的散熱效率與長時間穩定性。

榮獲德國紅點設計大獎的 AORUS GeForce RTXTM 5090 INFINITY 顯示卡，以獨家 WINDFORCE Hyperburst 展現領先業界的散熱技術；而首度亮相的 GeForce RTXTM 5080、RTXTM 5070 Ti 與 RTXTM 5070 INFINITY 系列，不僅同步導入該架構，更採用全新 STEALTH 設計，透過背面電源接頭配置，打造更俐落的主機外觀與優化氣流動線。

周邊產品部分，技嘉同步推出 AORUS K10 INFINITY 電競鍵盤與 AORUS M10 INFINITY 電競滑鼠，提供黑白雙色選擇。K10 INFINITY 搭載磁軸技術，具備 0.1mm 精準觸發與 8000Hz 回報率，並整合 3.1 吋全彩 OLED 觸控螢幕，讓玩家無需離開遊戲即可即時調整設定；M10 INFINITY 則採用光學微動開關，並透過奈米準分子塗層與鋁鎂合金底盤設計，提升整體耐用性與操作手感。最後由 AORUS C510 GLASS INFINITY 機殼壓軸登場，內建 16 吋側置顯示螢幕，可靈活作為資訊面板或延伸顯示使用，進一步提升整體互動性。

除 INFINITY 系列外，技嘉亦持續推進效能提升與 PC 美學設計。全新 Z890 Plus 系列採用創新的 CQDIMM 技術，以雙 DIMM 架構提供極致的記憶體效能、更優異的訊號完整性，實現 256GB 高容量與高速表現，結合獨家的 D5 DUO X BIOS 調校技術，透過最佳化的時脈驅動架構，智慧管理時序、訊號同步與電壓，進一步釋放 Z890 平台的完整效能。兼具效能與產品設計美學的 AERO WOOD 系列從主機板延伸至顯示卡產品線，首次推出 AORUS GeForce RTXTM 5080 INFINITY WOOD 顯示卡，進一步將自然材質美學應用至高效能硬體。Project STEALTH 隱線式組裝理念也邁向新里程碑，本次推出全球首款 B850 mATX 背插式電競主機板，並支援超過 20 家品牌、50 款以上機殼產品，實現更俐落的組裝體驗。

技嘉近年積極擴展地端 AI 版圖，包含榮獲國際獎項肯定的 AORUS RTX 5090 AI BOX 與 AORUS RTX 5060 Ti AI BOX，可將筆電升級為具備桌機等級 AI 與遊戲運算能力的外接顯卡，加速邊緣 AI 應用普及。在此基礎上，技嘉推出 AI TOP 100 B850 地端 AI 超級電腦，鎖定 AI Agent 時代下的開發者、研究人員與團隊需求，可支援超過 200B 參數模型，並預先驗證超過 100 種 AI 工具與框架。AI TOP 100 B850 搭載 GeForce RTXTM 5090 或 Radeon AI PRO R9700 顯示卡，並結合 UD1600PM PG5 AI TOP 電源供應器，可滿足長時間、高負載的運算需求。

技嘉全新發布的 AI 電競螢幕AORUS ELITE 系列整合新一代 Tandem OLED 與 5K Mini LED 技術，涵蓋 27 吋與 32 吋 QHD、UHD 機種，包括 FO32U24GP 與 FO27Q54G 等型號，最高支援 540Hz 更新率。其中，全球首款 27 吋 5K 多模 Mini LED 電競螢幕 FM275K16P，不僅呈現 Retina 等級的震撼細節，更透過高動態對比（HDR）大幅深化場景立體感。

本次推出的電競螢幕陣容，整合可提升 SDR 內容表現的 AI Picture Mode，並延續經典戰術型功能，同步導入全新 Tactical HUD 與 Tactical Crosshair，在不干擾玩家專注度的情況下，提供更直覺的戰場資訊與競技體驗。全系列亦搭載升級版 AI OLED CARE PRO 技術，透過智慧感測、自動像素維護與高效率熱導管設計，提升面板長時間使用下的穩定性。

AI 電競筆電方面，技嘉持續推進更輕薄且多元的地端 AI 體驗，產品涵蓋 AORUS MASTER 16、GIGABYTE AERO X16；Copilot+ PC，以及 GIGABYTE GAMING A16 等全新升級機種。透過技嘉獨家智慧 AI 助理 GiMATE，整合智慧效能調校與 RGB Fusion 3.0 燈效體驗；同時攜手 NVIDIA 導入 NVFP4 量化技術，進一步提升 GiMATE Creator 在 FLUX.2-klein 地端 AI 圖像生成上的運算效率，最高效能較前代提升達 180%。

從地端 AI 運算到 AI PC 應用，技嘉持續透過軟硬體整合拓展 AI 使用場景，進一步呼應 ENTER INFINITY 所代表的產品理念與未來方向。技嘉科技集團總經理林英宇提到，「適逢技嘉成立 40周年，我們持續以『INFINITY』為核心理念，不斷突破技術與體驗的既有界限，並將對未來可能性的探索，落實於每一項產品創新之中」。