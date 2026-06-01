快訊

帳戶剩18萬？貸款200萬選舉卻被爆花數十萬「課金」玩遊戲 沈伯洋說話了

醫美診所偷拍名單曝光 衛福部首波公布17家…最高罰鍰50萬、停業6個月

40萬股民注意！高股息績效王00929配息翻倍為0.26元 年化配息率10.1%

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海攜手法國Bull強化歐洲AI工廠與基礎設施 初期投資1.2億歐元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海與法國先進運算與人工智慧領域的領導者 Bull，宣布建立合作夥伴關係。 路透
鴻海與法國先進運算與人工智慧領域的領導者 Bull，宣布建立合作夥伴關係。 路透

全球最大科技製造平台商鴻海（2317）與法國先進運算與人工智慧領域的領導者 Bull，宣布建立合作夥伴關係，雙方將攜手共同生產面向歐洲及全球市場的 AI 與雲端基礎設施。此項合作將結合 Bull 在 AI 系統設計、部署及市場推廣方面的領先優勢，以及鴻海的全球製造規模與供應鏈能力，透過 Bull 在法國Angers 與鴻海捷克 Pardubice 的據點，提供包括運算系統及相關組件在內的 AI 基礎設施解決方案。

在人工智慧已成為關鍵經濟基礎設施的當下，產業分析顯示歐洲在關鍵組件與技術上仍嚴重依賴外部市場，這使其面臨潛在的供應鏈中斷風險，並限制了產業自主性。根據 ING 的數據，歐洲目前僅占全球半導體製造產能約 8%；而 McKinsey 的研究也指出，歐洲在雲端與先進運算平台等關鍵 AI 基礎設施領域的市占率不足 5%。

因此，本次雙方合作即著眼於歐洲 AI 工廠與基礎設施，高度結合主權 AI 的戰略願景。此次合作將以法國為核心樞紐，深耕在地化 AI 供應鏈與算力需求，進而成為推動歐洲主權 AI 基礎設施的關鍵力量。為落實此項針對法國的戰略布局，專案預計初期投資規模將超過1.2億歐元（約新台幣44.11億元）。

Bull 與鴻海將合作聚焦於 AI 系統的製造與產業化，為 AI 訓練與推論等高負載需求而設計。AI 系統將整合包括 GPU 與其他加速器在內的先進處理器，以及高效能記憶體、儲存裝置，並支援的擴張互連技術。無論是作為獨立系統還是機櫃級配置，這些產品都將滿足企業、雲端服務商及新興雲端服務供應商、研究機構以及新興 AI 工廠的廣泛需求，助力在歐洲境內打造更具結構性與擴展性的 AI 生態系統。

在生產運作層面，製造與初步測試將於鴻海捷克 Pardubice 工廠進行，隨後在 Bull 位於法國Angers 的工廠進行組裝、最終整合與系統級驗證。

Bull 執行長 Emmanuel Le Roux 表示：「與鴻海的合作加速了我們的轉型，使 Bull 成為歐洲AI 與雲端系統領域的關鍵參與者，未來將結合 Bull 在高效能運算（HPC）領域的技術領導實力，建構大規模生產最先進 AI 基礎設施能力，並且維持具競爭力的供貨時效。這象徵著我們推動戰略的重要一步，目標服務歐洲、印度及拉丁美洲的新興雲端供應商與 AI 工廠。透過與鴻海聯手，我們正採取具體行動，提供具競爭力的『歐洲製造』AI 基礎設施，同時為歐洲打造更具韌性的數位生態系統做出貢獻。」

鴻海科技集團董事長辦公室人工智慧與量子計算負責人趙元瀚表示：「鴻海全球製造的專業知識與持續成長的歐洲布局，將提供可擴展且高品質的 AI 生產能力，支援 Bull 在歐洲部署其主導的 AI 系統。此項合作將推動歐洲主權 AI 基礎設施的建設，展現了我們致力於為歐洲市場打造具韌性且具競爭力 AI 供應鏈的承諾。」

鴻海 歐洲 法國

延伸閱讀

軟銀錢進法國 建資料中心…打造歐洲最大AI據點

鴻海股價衝破300元 震旦通訊布局股東經濟搶攻AI智慧生活商機

狠砸百億美元深耕台灣！AMD擴大在地先進封裝投資 攜手台廠大軍推Helios機架級AI平台

對台砸百億美元投資！AMD執行長蘇姿丰親解內幕：有要求就該分擔

相關新聞

黃仁勳駁AI搶飯碗：需要更多工程師 3兆美元薪資可放大9兆美元生產力

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日於主題演講時表示，外界認為人工智慧（AI）將減少軟體工程師工作是「完全錯誤」，因為AI正讓工程師產出大幅提升，反而使企業更有誘因聘用更多工程師。他強調，當一名工程師可透過AI創造更高倍數生產力，企業自然會想雇用更多工程師，這項變化很快將反映在整體經濟中。

Vera Rubin全面量產 黃仁勳：供應鏈規模是Grace Blackwell兩倍

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日於全球技術大會台灣場（GTC Taiwan）宣布，輝達新一代人工智慧（AI）平台Vera Rubin已進入全面量產。他指出，AI已成為可獲利的生產力引擎，全球算力需求居高不下，且算力正是當前最大限制，Vera Rubin量產將支撐全球人工智慧工廠（AI factory）建置進入下一階段。

聯發科攜手輝達推RTX Spark 正式切入高階Windows PC市場

IC設計龍頭聯發科（2454）1日宣布，攜手輝達（NVIDIA）推出全新 RTX Spark，鎖定新一代 Windows 11 PC，將聯發科在高效能 CPU、通訊與低功耗 SoC 設計能力，結合 NVIDIA 全堆疊 AI 平台與 RTX 技術，為輕薄筆電與小型桌機導入裝置端 Agentic AI、內容創作與遊戲運算能力。

鴻海攜手法國Bull強化歐洲AI工廠與基礎設施 初期投資1.2億歐元

全球最大科技製造平台商鴻海（2317）與法國先進運算與人工智慧領域的領導者 Bull，宣布建立合作夥伴關係，雙方將攜手共同生產面向歐洲及全球市場的 AI 與雲端基礎設施。此項合作將結合 Bull 在 AI 系統設計、部署及市場推廣方面的領先優勢，以及鴻海的全球製造規模與供應鏈能力，透過 Bull 在法國Angers 與鴻海捷克 Pardubice 的據點，提供包括運算系統及相關組件在內的 AI 基礎設施解決方案。

先進封裝廠會來嗎？屏科半導體供應鏈專區下周動土 縣府：先築巢引鳳

屏東科學園招商從去年五家成長到共有12家將進駐，下周舉行屏科半導體供應鏈專區聯合動土典禮。縣議員黃明賢今質詢關心各產業園區招商情況與新開發海豐產業園區進度。屏東縣府表示，配合大南方科技廊帶政策，海豐產業園區開發計畫希望能在六月提報環境部送審。

黃志芳：AI的下一個戰場 是解決真實世界的問題

全球科技產業高度關注的年度盛會—2026年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）將於2日於台北南港展覽館1、2館及台北世貿1館盛大登場，今年以「AI Together」為主軸，匯集來自33個國家／地區、1,500家海內外科技企業，使用6,000個攤位，展覽規模再創歷史新高，全面展現全球AI產業鏈最新技術、應用與未來趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。