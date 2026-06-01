鴻海攜手法國Bull強化歐洲AI工廠與基礎設施 初期投資1.2億歐元

全球最大科技製造平台商鴻海（2317）與法國先進運算與人工智慧領域的領導者 Bull，宣布建立合作夥伴關係，雙方將攜手共同生產面向歐洲及全球市場的 AI 與雲端基礎設施。此項合作將結合 Bull 在 AI 系統設計、部署及市場推廣方面的領先優勢，以及鴻海的全球製造規模與供應鏈能力，透過 Bull 在法國Angers 與鴻海捷克 Pardubice 的據點，提供包括運算系統及相關組件在內的 AI 基礎設施解決方案。

在人工智慧已成為關鍵經濟基礎設施的當下，產業分析顯示歐洲在關鍵組件與技術上仍嚴重依賴外部市場，這使其面臨潛在的供應鏈中斷風險，並限制了產業自主性。根據 ING 的數據，歐洲目前僅占全球半導體製造產能約 8%；而 McKinsey 的研究也指出，歐洲在雲端與先進運算平台等關鍵 AI 基礎設施領域的市占率不足 5%。

因此，本次雙方合作即著眼於歐洲 AI 工廠與基礎設施，高度結合主權 AI 的戰略願景。此次合作將以法國為核心樞紐，深耕在地化 AI 供應鏈與算力需求，進而成為推動歐洲主權 AI 基礎設施的關鍵力量。為落實此項針對法國的戰略布局，專案預計初期投資規模將超過1.2億歐元（約新台幣44.11億元）。

Bull 與鴻海將合作聚焦於 AI 系統的製造與產業化，為 AI 訓練與推論等高負載需求而設計。AI 系統將整合包括 GPU 與其他加速器在內的先進處理器，以及高效能記憶體、儲存裝置，並支援的擴張互連技術。無論是作為獨立系統還是機櫃級配置，這些產品都將滿足企業、雲端服務商及新興雲端服務供應商、研究機構以及新興 AI 工廠的廣泛需求，助力在歐洲境內打造更具結構性與擴展性的 AI 生態系統。

在生產運作層面，製造與初步測試將於鴻海捷克 Pardubice 工廠進行，隨後在 Bull 位於法國Angers 的工廠進行組裝、最終整合與系統級驗證。

Bull 執行長 Emmanuel Le Roux 表示：「與鴻海的合作加速了我們的轉型，使 Bull 成為歐洲AI 與雲端系統領域的關鍵參與者，未來將結合 Bull 在高效能運算（HPC）領域的技術領導實力，建構大規模生產最先進 AI 基礎設施能力，並且維持具競爭力的供貨時效。這象徵著我們推動戰略的重要一步，目標服務歐洲、印度及拉丁美洲的新興雲端供應商與 AI 工廠。透過與鴻海聯手，我們正採取具體行動，提供具競爭力的『歐洲製造』AI 基礎設施，同時為歐洲打造更具韌性的數位生態系統做出貢獻。」

鴻海科技集團董事長辦公室人工智慧與量子計算負責人趙元瀚表示：「鴻海全球製造的專業知識與持續成長的歐洲布局，將提供可擴展且高品質的 AI 生產能力，支援 Bull 在歐洲部署其主導的 AI 系統。此項合作將推動歐洲主權 AI 基礎設施的建設，展現了我們致力於為歐洲市場打造具韌性且具競爭力 AI 供應鏈的承諾。」