樺漢、Kontron深度結合論壇登場 加速實體AI落地

全球產業電腦與物聯網領導大廠樺漢（6414）1日盛大舉辦「Physical AI is Now！實體AI落地與樺漢+Kontron深度結合論壇」。本次論壇匯聚了樺漢董事長朱復銓、Kontron CEO 暨樺漢集團CTO Hannes Niederhauser，以及來自 Intel、Google等多位重量級業界領袖，共同探討實體 AI（Physical AI）的技術發展與全球商機。會中明確揭示了樺漢與 Kontron 未來的深度戰略布局，並展現雙方在實體 AI 商業化落地的強大優勢與豐碩成果。

樺漢與 Kontron 深度結合的三大綜效 樺漢與 Kontron 秉持「One Team, One Family」的長期堅定夥伴關係，樺漢更預計未來對 Kontron 的持股比例將提升至 30% 以上。雙方透過「軟硬整合、智慧加值」，提供全方位的 AI + IoT 整合解決方案，並在三大面向展現深度結合的強大綜效：

一、技術合作：建立共用平台，全面整合研發、製造、供應鏈、IT 與人才等資源，協同設計產品並建構具全球競爭力的製造系統；二、產品整合：共享全球品牌資源，提升市場認知度與價值定位，將產品線深度推廣至亞太、歐洲與北美等全球重鎮。

三、市場分工：結合 Kontron 在基礎作業系統（Kontron OS）、物聯網軟體與 5G 網通的軟實力，搭配樺漢在邊緣 AI 伺服器、機器人與強固型工業電腦的硬體優勢，共同主攻實體 AI 技術平台。

樺漢表示，隨著 AI 發展從生成式 AI（Generative AI）、代理式 AI（Agentic AI），正式邁入能在真實世界執行任務的實體 AI（Physical AI）階段，樺漢已做好全面準備。實體 AI 結合了「AI 大腦、感測能力與實體行動能力」，能讓機器人與自動化設備具備自主決策與執行力。

樺漢在商業化落地的優勢與成果體現於以下核心領域：推動 ESaaS 智慧平台服務：樺漢的發展已從專注硬體的 IPC 1.0，跨越至結合工業語言模型與機器人技術的 IPC 3.0 時代，提供專屬的 ESaaS (Ennoconn Solution as a Service) 智慧平台方案。

深耕智慧工廠實體 AI 生態系：樺漢、Kontron 與鴻海（2317）集團形成強大的黃金三角。由 Kontron 提供底層軟體與設備連網，樺漢提供強大的 Edge AI 運算設備與預測平台（OP Predict），最後結合鴻海雲智匯的製造業 AI 大模型、MES 與 ERP 系統整合，徹底實現工廠設備的自主決策與智慧化。

掌握算力變現的最後一哩路：樺漢精準洞察「算力是引擎，能源是燃料」的關鍵趨勢，提出「電力即算力」的核心理念。透過建置創能、儲能、節能系統，樺漢將 AI 聚焦於應用層與能源層，為龐大的高算力設備提供穩定支持，成為算力變現的最後一哩路。

攜手國際巨頭，搶占全球實體 AI 龐大商機樺漢在實體 AI 的推動上，已緊密串聯Google、Intel、MediaTek 與 ARM等全球頂尖策略夥伴。著眼於勞動力短缺與基礎設施升級的急迫需求，北美已成為全球實體 AI 部署規模最大、成長最快的市場。

樺漢將分階段推進，從智慧零售的無人結帳系統，延伸至智慧物流的自主移動機器人（AMR），最終實現涵蓋交通、航太與能源網的全面性實體 AI 平台稱霸。透過過去 15 年的轉型升級積累，樺漢科技將在未來 5 年緊抓實體 AI 落地爆發的歷史機遇，不僅持續擴大全球市占率，更將大幅提升高毛利業務的營收與獲利貢獻，引領全球產業邁向智慧化新紀元。