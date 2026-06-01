技鋼導入NVIDIA DSX平台 加速推動機櫃級AI工廠的落地部署

技鋼科技正式導入整合設計、模擬、營運與生態系技術的NVIDIA DSX 平台，聯合 DSX 生態系夥伴，透過列排式及模組化資料中心大廳設計，加速推動機櫃級 AI 工廠的落地部署。

NVIDIA DSX 是一套 AI 工廠規模的平台，整合設計、模擬、營運與生態系技術，協助打造以最低每瓦 Token 成本為目標的優化 AI 工廠。作為 AI 工廠設計、模擬與營運的參考設計及平台，DSX 定義了從硬體、軟體基礎架構、設施到合作夥伴技術的完整堆疊架構。

作為 NVIDIA AI 基礎架構合作夥伴，技鋼科技亦在其機櫃級平台上導入 DSX SimReady（AI 工廠數位孿生的資產標準），將 CAD 幾何模型轉換為內嵌電源、散熱與連接點元資料的驗證 OpenUSD 資產。這些 SimReady 資產可直接接入 NVIDIA Omniverse DSX Blueprint 及更廣泛的 DSX 生態系，包括 Cadence Reality 數位孿生平台與其他設計軟體，實現在實體建置前於模擬環境中完成硬體設計、驗證與優化。這一布局使技鋼科技得以向吉瓦（gigawatt）規模客戶交付預先驗證的 AI 工廠硬體，並大幅縮短資料中心的上線時程。

在此基礎上，技鋼科技以兩項重要里程碑，將 AI 基礎架構策略推向新高度：第一，全新 AI 工廠 GAIFA（GIGABYTE AI Factory Accelerator，技嘉 AI 工廠加速器）預計於第3季末在台灣正式亮相，以 NVIDIA DSX 為核心，強化整合效率、擴充彈性與營運效能；第二，全新推出的 GADU（GIGABYTE Accelerated Deployment Unit，技嘉加速部署單元）以模組化、貨櫃化方式，將可擴展的 AI 基礎架構部署於幾乎任何環境，整合 IT 節點與專屬電源及冷卻模組，提供即插即用的 AI 基礎架構，占地極小，堪稱「開箱即用的 AI 工廠」。GAIFA 與 GADU 共同體現了技鋼科技對敏捷、工廠規模 AI 部署的承諾，確保從上線首日即可全速運行。

除 NVIDIA DSX 外，技鋼科技持續擴展對 NVIDIA AI 技術及基礎架構平台的支援，進一步加速為全球客戶交付可擴展、高效率且生產就緒的 AI 工廠解決方案，包含：

•NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics：用於 AI 工廠的共封裝光學（Co-Packaged Optics，CPO）

•NVIDIA BlueField-4 STX：支援自主代理式 AI 所需的新一代安全需求