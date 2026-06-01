技嘉同步推出桌上型解決方案 拓展產品線

本次Computex上，技嘉（2376）展區的企業級硬體除了針對資料中心的產品外，桌上型解決方案亦同時登場展出。GIGABYTE W775-V10 為全新封閉迴路冷卻工作站，搭載 NVIDIA GB300 Grace Blackwell 桌上型電腦超級晶片、內建 NVIDIA AI 開發者工具的 Ubuntu 作業系統，以及高達 748 GB 的統一共享記憶體，是本地端 AI 開發、推論、代理式 AI 及資料科學工作負載的終極桌上型解決方案。

由NVIDIA GB300 Grace Blackwell 超級晶片驅動的桌上型AI超級電腦，預計於下半年推出 Windows 版本，協助企業團隊在 Windows 應用程式與工作流程中，建構、運行並串接常駐的前端 AI 代理。

W775-V10 現場展示幾項功能，首先是AI-Q 文件研究助理，由 NVIDIA NemoClaw 輔助蒐集公開文件並進行問答摘要等多項功能。再來是迷你 PC 上的 AI 代理，體積近 1 公升的技嘉 AI TOP ATOM，專為開發者、研究人員及資料科學家而設計，提供完整存取 NVIDIA AI 軟體堆疊與生態系的能力。此解決方案是自主 AI 代理開發與部署的理想桌面平台，具備始終在線代理所需的運算力、大容量 GPU 記憶體及高效能效。