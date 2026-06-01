技鋼科技於Computex 2026展出次世代AI基礎架構解決方案

技鋼科技今日於 Computex 2026 正式亮相，展示最新 AI 解決方案，涵蓋從輕薄緊湊 PC 上的 Token 生成、桌上型超級電腦，到快速部署貨櫃資料中心等多元應用。技嘉科技展位集中呈現由 NVIDIA 驅動的全方位 AI 基礎架構解決方案，加速企業、研究機構及工業應用領域的次世代運算發展。

展區亮點包含劃時代的 NVIDIA Vera Rubin NVL72 平台，專為大規模 AI 訓練與推論及自主代理式 AI（Agentic AI）而設計。NVIDIA Vera Rubin NVL72 全面引領自主代理式 AI 時代，推論效能每瓦吞吐量提升 10 倍、Token 成本可降至十分之一，訓練所需 GPU 數量亦減少至四分之一。參觀者可親眼見證構成這款第三代機架級平台的所有關鍵元件，包含運算與網路架構。儘管機櫃級解決方案的效能逐代大幅提升、功率密度持續增加，現有電源架構仍面臨物理限制。為此，展區同步展出全新 800 VDC 解決方案，用於次世代電力配送。

緊鄰機櫃級解決方案的展區，呈現一套涵蓋數位孿生模擬、模型訓練與即時邊緣控制的 Real-to-Sim-to-Real 解決方案。第一階段採用搭載NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 的GIGABYTE XLS4-SX2 伺服器，擷取真實世界資料並重建模擬環境；第二階段使用基於 NVIDIA HGX Rubin NVL8 的 GIGABYTE G2L4-SD4 伺服器進行 AI 模型訓練與優化，並處理強化學習任務。此 HGX 平台可擴充企業 AI 工廠規模，加速 AI 及高效能運算工作負載；最終階段則將 AI 模型部署至機器人、智慧工廠等實體系統，採用基於 NVIDIA Jetson Orin NX 的 QN-RNX16GH-A1 系統。整個流程中，技嘉解決方案與 NVIDIA 軟體緊密整合，構成流暢無縫的完整生態系，所採用的 NVIDIA 軟體包括：NVIDIA Omniverse, NVIDIA Cosmos, NVIDIA Isaac Lab, 與NVIDIA Isaac GR00T N1.6。

為展現實體 AI 的真實應用，展區以兩台搭載靈巧手的機械手臂執行 GPU 安裝作業。透過機器人系統，GPU 及其他元件得以被精確安裝，有效提升組裝一致性、降低損壞風險，並全面最佳化品質控制，支援 24 小時全年無休的製造需求。此示範以 NVIDIA Isaac Sim、Isaac Lab 及 Isaac GR00T 技術驅動。