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微星科技COMPUTEX 2026展現雲端至邊緣 AI全生態系布局

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

全球高效能運算與工業解決方案領導品牌微星（2377）科技參加Computex 2026，一同見證全新的 AI 策略路線圖。

今年微星的核心亮點，在於建立從超大規模資料中心無縫延伸至邊緣端自主執行的完整算力生態系，全面賦能企業布署工業級 AI 基礎設施。

微星 COMPUTEX 2026 搶先看亮點：雲端基礎（高密度液冷）：CG681-S6093 6U 液冷 AI 伺服器（基於 NVIDIA MGX 架構），支援雙 AMD EPYC™ 處理器與最高 8 張 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 伺服器顯示卡。

二，本地研發（桌面超級電腦）：XpertStation WS300（NVIDIA DGX Station），搭載 NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra 桌面級超級晶片，支援高達 748GB 一致性記憶體。

三，邊緣執行（自主運作技術）：EdgeXpert AI 超級電腦（基於 NVIDIA DGX Spark 平台），現場展示前沿開源 NemoClaw/Hermes AI 代理人架構與應用。

四，垂直產業落地：現場同步展示深耕智慧製造（AOI 缺陷偵測）、語音 AI 與車載安全、智慧交通與無人機精準農業，以及 EV 智慧充電樁等全方位數位轉型方案。

微星 Computex 處理器

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