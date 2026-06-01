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微星迎40周年里程碑 COMPUTEX 2026展出全系列新品及AI代理應用
全球高效能運算與 AI PC 領導品牌 MSI 微星（2377），於 COMPUTEX 2026 迎來成立 40周年重要里程碑！
今年MSI展品全面深化軟硬體技術融合，擴大邊緣運算與AI代理應用布局。
微星 COMPUTEX 2026 展出核心亮點包括，40周年特仕旗艦：Titan 18 HX 典藏特仕版筆電，最高搭載 Intel Core Ultra 9 290HX Plus 與 NVIDIA GeForce RTX 5090。新世代電競掌機：全球首款搭載 Intel Arc G3 Extreme 處理器的 Claw 8 EX AI+，兼顧強悍算力與長效續航。榮獲 Golden Award 顯卡：旗艦級 GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z 聯袂全新散熱結構與 Safeguard 電源保護技術震撼亮相。
獨家地端 AI 應用：全新 LuckyClaw 部署工具，Windows 用戶免 Linux 知識、極簡 5 步驟即可啟動專屬地端 AI 代理（AI Agent）。全球首款雙模螢幕：MPG 271KRAW18 5K Mini-LED 鏡面電競顯示器，支援 5K/180Hz 與 2K/330Hz 雙模式無縫切換。
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