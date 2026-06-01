微星迎40周年里程碑 COMPUTEX 2026展出全系列新品及AI代理應用

全球最大科技製造平台商鴻海（2317）與法國先進運算與人工智慧領域的領導者 Bull，宣布建立合作夥伴關係，雙方將攜手共同生產面向歐洲及全球市場的 AI 與雲端基礎設施。此項合作將結合 Bull 在 AI 系統設計、部署及市場推廣方面的領先優勢，以及鴻海的全球製造規模與供應鏈能力，透過 Bull 在法國Angers 與鴻海捷克 Pardubice 的據點，提供包括運算系統及相關組件在內的 AI 基礎設施解決方案。

2026-06-01 15:11