快訊

帳戶剩18萬？貸款200萬選舉卻被爆花數十萬「課金」玩遊戲 沈伯洋說話了

醫美診所偷拍名單曝光 衛福部首波公布17家…最高罰鍰50萬、停業6個月

40萬股民注意！高股息績效王00929配息翻倍為0.26元 年化配息率10.1%

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科攜手輝達推RTX Spark 正式切入高階Windows PC市場

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
聯發科技今日正式宣布賦能NVIDIA新發表專為個人代理Windows 11 PC市場打造的全新處理器RTX Spark，於COMPUTEX 2026全新亮相。（長官：聯發科技公司資深副總經理暨運算事業群總經理Vince Hu）。公司／提供
聯發科技今日正式宣布賦能NVIDIA新發表專為個人代理Windows 11 PC市場打造的全新處理器RTX Spark，於COMPUTEX 2026全新亮相。（長官：聯發科技公司資深副總經理暨運算事業群總經理Vince Hu）。公司／提供

IC設計龍頭聯發科（2454）1日宣布，攜手輝達（NVIDIA）推出全新 RTX Spark，鎖定新一代 Windows 11 PC，將聯發科在高效能 CPU、通訊與低功耗 SoC 設計能力，結合 NVIDIA 全堆疊 AI 平台與 RTX 技術，為輕薄筆電與小型桌機導入裝置端 Agentic AI、內容創作與遊戲運算能力。

聯發科指出，RTX Spark 可驅動專為個人 AI 助理打造的 Windows PC，讓輕薄、高能效裝置也能具備即時 AI 代理、專業內容創作與高階遊戲體驗。聯發科資深副總經理暨數據中心暨運算事業群總經理胡俊弘表示，雙方透過 RTX Spark，讓消費型個人電腦具備前所未有的裝置端 AI 超級運算能力，也凸顯聯發科與 NVIDIA 多年合作推進前瞻技術的成果。

此次合作也象徵聯發科正式從 Chromebook 與入門消費晶片市場，進一步跨入高階 Windows PC 領域。聯發科表示，公司過去已與 NVIDIA 在車用天璣汽車 C-X1 座艙平台、基於 NVLink Fusion 的資料中心 AI 基礎設施，以及 GB10 系統單晶片等領域密切合作，RTX Spark 則進一步擴大雙方在 PC 市場的合作版圖。

在技術面上，聯發科為 RTX Spark 提供高效能 CPU 與快取、低功耗 SoC 整合、記憶體控制器、智慧電源管理與超低延遲無線連線等核心技術。其中，聯發科客製化設計記憶體控制晶片，最高可支援 128GB 統一記憶體；同時透過電源管理 IC 與供電系統優化，在高負載運算下仍兼顧效能與電池續航力。

聯發科強調，RTX Spark 將重新定義現代 PC 標準，讓輕薄筆電與小型主機在維持散熱、便攜與能效表現下，仍可支援電影等級遊戲畫質、裝置端即時 AI 代理與雲端到邊緣的混合式 AI 負載，瞄準未來十年創作者、開發者與遊戲玩家的新世代運算需求。

輝達 聯發科 Windows

延伸閱讀

NVIDIA GTC／黃仁勳發表「RTX Spark」晶片 輝達正式進入PC市場

輝達殺進PC處理器市場！聯發科助攻 挑戰英特爾、超微

輝達GTC Taipei今登場 台廠大咖雲集

不擔心產能吃緊！緊綁台積電、聯手NVIDIA 聯發科如何靠「混合式運算」點燃下一個殺手級應用？

相關新聞

黃仁勳駁AI搶飯碗：需要更多工程師 3兆美元薪資可放大9兆美元生產力

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日於主題演講時表示，外界認為人工智慧（AI）將減少軟體工程師工作是「完全錯誤」，因為AI正讓工程師產出大幅提升，反而使企業更有誘因聘用更多工程師。他強調，當一名工程師可透過AI創造更高倍數生產力，企業自然會想雇用更多工程師，這項變化很快將反映在整體經濟中。

Vera Rubin全面量產 黃仁勳：供應鏈規模是Grace Blackwell兩倍

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日於全球技術大會台灣場（GTC Taiwan）宣布，輝達新一代人工智慧（AI）平台Vera Rubin已進入全面量產。他指出，AI已成為可獲利的生產力引擎，全球算力需求居高不下，且算力正是當前最大限制，Vera Rubin量產將支撐全球人工智慧工廠（AI factory）建置進入下一階段。

聯發科攜手輝達推RTX Spark 正式切入高階Windows PC市場

IC設計龍頭聯發科（2454）1日宣布，攜手輝達（NVIDIA）推出全新 RTX Spark，鎖定新一代 Windows 11 PC，將聯發科在高效能 CPU、通訊與低功耗 SoC 設計能力，結合 NVIDIA 全堆疊 AI 平台與 RTX 技術，為輕薄筆電與小型桌機導入裝置端 Agentic AI、內容創作與遊戲運算能力。

鴻海攜手法國Bull強化歐洲AI工廠與基礎設施 初期投資1.2億歐元

全球最大科技製造平台商鴻海（2317）與法國先進運算與人工智慧領域的領導者 Bull，宣布建立合作夥伴關係，雙方將攜手共同生產面向歐洲及全球市場的 AI 與雲端基礎設施。此項合作將結合 Bull 在 AI 系統設計、部署及市場推廣方面的領先優勢，以及鴻海的全球製造規模與供應鏈能力，透過 Bull 在法國Angers 與鴻海捷克 Pardubice 的據點，提供包括運算系統及相關組件在內的 AI 基礎設施解決方案。

先進封裝廠會來嗎？屏科半導體供應鏈專區下周動土 縣府：先築巢引鳳

屏東科學園招商從去年五家成長到共有12家將進駐，下周舉行屏科半導體供應鏈專區聯合動土典禮。縣議員黃明賢今質詢關心各產業園區招商情況與新開發海豐產業園區進度。屏東縣府表示，配合大南方科技廊帶政策，海豐產業園區開發計畫希望能在六月提報環境部送審。

黃志芳：AI的下一個戰場 是解決真實世界的問題

全球科技產業高度關注的年度盛會—2026年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）將於2日於台北南港展覽館1、2館及台北世貿1館盛大登場，今年以「AI Together」為主軸，匯集來自33個國家／地區、1,500家海內外科技企業，使用6,000個攤位，展覽規模再創歷史新高，全面展現全球AI產業鏈最新技術、應用與未來趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。