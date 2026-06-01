聯發科攜手輝達推RTX Spark 正式切入高階Windows PC市場

IC設計龍頭聯發科（2454）1日宣布，攜手輝達（NVIDIA）推出全新 RTX Spark，鎖定新一代 Windows 11 PC，將聯發科在高效能 CPU、通訊與低功耗 SoC 設計能力，結合 NVIDIA 全堆疊 AI 平台與 RTX 技術，為輕薄筆電與小型桌機導入裝置端 Agentic AI、內容創作與遊戲運算能力。

聯發科指出，RTX Spark 可驅動專為個人 AI 助理打造的 Windows PC，讓輕薄、高能效裝置也能具備即時 AI 代理、專業內容創作與高階遊戲體驗。聯發科資深副總經理暨數據中心暨運算事業群總經理胡俊弘表示，雙方透過 RTX Spark，讓消費型個人電腦具備前所未有的裝置端 AI 超級運算能力，也凸顯聯發科與 NVIDIA 多年合作推進前瞻技術的成果。

此次合作也象徵聯發科正式從 Chromebook 與入門消費晶片市場，進一步跨入高階 Windows PC 領域。聯發科表示，公司過去已與 NVIDIA 在車用天璣汽車 C-X1 座艙平台、基於 NVLink Fusion 的資料中心 AI 基礎設施，以及 GB10 系統單晶片等領域密切合作，RTX Spark 則進一步擴大雙方在 PC 市場的合作版圖。

在技術面上，聯發科為 RTX Spark 提供高效能 CPU 與快取、低功耗 SoC 整合、記憶體控制器、智慧電源管理與超低延遲無線連線等核心技術。其中，聯發科客製化設計記憶體控制晶片，最高可支援 128GB 統一記憶體；同時透過電源管理 IC 與供電系統優化，在高負載運算下仍兼顧效能與電池續航力。

聯發科強調，RTX Spark 將重新定義現代 PC 標準，讓輕薄筆電與小型主機在維持散熱、便攜與能效表現下，仍可支援電影等級遊戲畫質、裝置端即時 AI 代理與雲端到邊緣的混合式 AI 負載，瞄準未來十年創作者、開發者與遊戲玩家的新世代運算需求。