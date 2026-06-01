技嘉以「ENTER INFINITY」主題參展 COMPUTEX 2026 展現 AI 生態系

全球電腦領導品牌技嘉科技（2376）以「ENTER INFINITY」為主題參展 COMPUTEX 2026，完整展示主機板、顯示卡、PC 零組件、筆記型電腦、電競螢幕與電腦周邊等全系列消費性產品陣容。適逢技嘉成立 40周年，本次展出不僅展現品牌四十年來持續引領產業創新的技術實力，也揭示技嘉在 AI 科技、沉浸式電競體驗、美學設計與智慧運算上的全新篇章。

邁入成立 40周年的技嘉，以「ENTER INFINITY」為核心主題，不僅象徵品牌承襲四十年來累積的技術實力與創新能量，更代表邁向 AI 新世代與無限未來的發展方向。展會現場將完整展示 AI 技術如何深度整合至技嘉產品生態系中，涵蓋智慧效能調校、地端 AI 運算，以及 AI 強化使用體驗等面向。從 AI 驅動的效能與創作者工作流程優化，到 AI PC 與邊緣 AI 應用，技嘉透過軟硬體整合，加速AI 應用落地至遊戲、創作、生產力與日常使用情境。

歡慶成立 40周年，技嘉亦首度推出限定版 INFINITY 系列產品，涵蓋主機板、顯示卡、機殼與電腦周邊產品。由技嘉旗下高階電競品牌 AORUS 領軍，INFINITY 系列結合紀念性設計元素與高效能硬體技術，展現技嘉持續追求極致效能、設計美學與使用體驗的品牌精神，迎向次世代遊戲與智慧運算時代。

除了 INFINITY 系列產品外，技嘉也將帶來完整的 AI 與電競產品展示。AI 生態系涵蓋個人電腦、筆記型電腦、AI BOX 與 AI TOP 解決方案，能在多種情境下提供本地 AI 加速、可擴展的 AI 工作流程，以及智慧系統優化。在遊戲領域，技嘉將展示多款業界領先的 PC DIY 硬體，包括主機板、顯示卡，與提供高更新率與沉浸式視覺體驗的 OLED 電競螢幕。同時現場也將展出 STEALTH 隱線的PC方案與木紋特仕版產品等美學導向的創新概念，完美融合遊戲效能與設計美學。