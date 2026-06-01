技嘉旗下技鋼於 Computex 2026 展出次世代 AI 基礎架構解決方案

技嘉（2376）旗下技鋼科技專注於加速運算與基礎架構解決方案，今日於 Computex 2026 正式亮相，展示最新 AI 解決方案，涵蓋從輕薄緊湊 PC 上的 Token 生成、桌上型超級電腦，到快速部署貨櫃資料中心等多元應用。技嘉科技展位集中呈現由 NVIDIA 驅動的全方位 AI 基礎架構解決方案，加速企業、研究機構及工業應用領域的次世代運算發展。

展區亮點包含劃時代的 NVIDIA Vera Rubin NVL72 平台，專為大規模 AI 訓練與推論及自主代理式 AI（Agentic AI）而設計。NVIDIA Vera Rubin NVL72 全面引領自主代理式 AI 時代，推論效能每瓦吞吐量提升 10 倍、Token 成本可降至十分之一，訓練所需 GPU 數量亦減少至四分之一。

參觀者可親眼見證構成這款第三代機架級平台的所有關鍵元件，包含運算與網路架構。儘管機櫃級解決方案的效能逐代大幅提升、功率密度持續增加，現有電源架構仍面臨物理限制。為此，展區同步展出全新 800 VDC（800伏特直流電）解決方案，用於次世代電力配送。

緊鄰機櫃級解決方案的展區，呈現一套涵蓋數位孿生模擬、模型訓練與即時邊緣控制的 Real-to-Sim-to-Real 解決方案。第一階段採用搭載NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 的GIGABYTE XLS4-SX2 伺服器，擷取真實世界資料並重建模擬環境；第二階段使用基於 NVIDIA HGX Rubin NVL8 的 GIGABYTE G2L4-SD4 伺服器進行 AI 模型訓練與優化，並處理強化學習任務。

此 HGX 平台可擴充企業 AI 工廠規模，加速 AI 及高效能運算工作負載；最終階段則將 AI 模型部署至機器人、智慧工廠等實體系統，採用基於 NVIDIA Jetson Orin NX 的 QN-RNX16GH-A1 系統。整個流程中，技嘉解決方案與 NVIDIA 軟體緊密整合，構成流暢無縫的完整生態系，所採用的 NVIDIA 軟體包括：NVIDIA Omniverse, NVIDIA Cosmos, NVIDIA Isaac Lab, 與NVIDIA Isaac GR00T N1.6。

為展現實體 AI 的真實應用，展區以兩台搭載靈巧手的機械手臂執行 GPU 安裝作業。透過機器人系統，GPU 及其他元件得以被精確安裝，有效提升組裝一致性、降低損壞風險，並全面最佳化品質控制，支援 24 小時全年無休的製造需求。此示範以 NVIDIA Isaac Sim、Isaac Lab 及 Isaac GR00T 技術驅動。

技嘉展區的企業級硬體並不僅限於資料中心，桌上型解決方案亦同時登場展出。GIGABYTE W775-V10 為全新封閉迴路冷卻工作站，搭載 NVIDIA GB300 Grace Blackwell 桌上型電腦超級晶片、內建 NVIDIA AI 開發者工具的 Ubuntu 作業系統，以及高達 748 GB 的統一共享記憶體，是本地端 AI 開發、推論、代理式 AI 及資料科學工作負載的終極桌上型解決方案。

由NVIDIA GB300 Grace Blackwell 超級晶片驅動的桌上型AI超級電腦，預計於下半年推出 Windows 版本，協助企業團隊在 Windows 應用程式與工作流程中，建構、運行並串接常駐的前端 AI 代理。

技鋼科技正式導入 NVIDIA DSX 平台，聯合 DSX 生態系夥伴，透過列排式及模組化資料中心大廳設計，加速推動機櫃級 AI 工廠的落地部署。作為 NVIDIA AI 基礎架構合作夥伴，技鋼科技亦在其機櫃級平台上導入 DSX SimReady（AI 工廠數位孿生的資產標準），將 CAD 幾何模型轉換為內嵌電源、散熱與連接點元資料的驗證 OpenUSD 資產。

這些 SimReady 資產可直接接入 NVIDIA Omniverse DSX Blueprint 及更廣泛的 DSX 生態系，包括 Cadence Reality 數位孿生平台與其他設計軟體，實現在實體建置前於模擬環境中完成硬體設計、驗證與優化。這一布局使技鋼科技得以向吉瓦（gigawatt）規模客戶交付預先驗證的 AI 工廠硬體，並大幅縮短資料中心的上線時程。