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東研信超：取得台達電 AI 伺服器電力機櫃檢測訂單

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

專業電子檢測廠商東研信超（6840）1日宣布，日前已接獲長期合作客戶台達電（2308）委託AI伺服器相關檢測訂單，預計自6月開始執行台灣首台供VR200 AI伺服器使用之HVDC 800V／1MW高規格電力機櫃（Power Rack）實驗室測試認證。該產品未來將交付美系CSP客戶使用，而東研信超現為台灣唯一具備執行此高規格測試認證能力之民營實驗室，顯示公司在高功率AI伺服器檢測領域已建立高度技術門檻與市場地位。

此外，採用NVIDIA新世代GPU規格之L10整機VR200 AI伺服器，目前亦已於東研信超實驗室展開測試作業，並預計自7月起進一步執行VR200伺服器L11機櫃整合測試認證。隨著AI伺服器功耗與散熱規格持續快速升級，市場對高階測試驗證需求同步攀升，東研信超強調，憑藉完整檢測量能、高功率供電環境與液冷散熱測試能力，可望持續受惠AI伺服器產業成長趨勢，穩步擴大高階檢測市場版圖。

台達電身為全球AI伺服器電源供應領域的重要領導廠商，長期深耕高功率電源、能源管理與資料中心基礎建設，於AI伺服器市場具備關鍵供應地位。東研信超則與台達電維持多年穩定合作關係，憑藉完整檢測量能、高規格測試環境與專業技術能力，持續協助客戶完成各項高階產品驗證，雙方已建立高度互信與長期合作基礎。

為配合台達電AI伺服器使用之電力機櫃測試專案，東研信超指出，提前於5月底完成電力擴容升級工程，將既有450KW大幅提升至1.2MW，並加速解熱能力300KW以上之液對液CDU一次側冰水主機循環系統升級工程，未來將持續聚焦AI伺服器相關高階測試領域，擴大營收占比，為東研信超長期營運更添競爭優勢與成長動能。

台達電 伺服器 NVIDIA

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