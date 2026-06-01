鴻海於Computex 2026展示 機器人、醫療、太空資料中心及三大平台應用

鴻海（2317）參加2026 Computex，在太空資料中心方面，鴻海攜手 Ramon.Space 共同展示太空資料中心相關應用與次世代通訊技術，包括 NuComm、NuPod、NuBox與邊緣運算設備等解決方案，展現集團於太空運算、低軌衛星通訊與新世代資料中心領域的前瞻布局，進一步拓展 AI 基建應用至地面以外場域。

現場也同步展出 CPO（Co-Packaged Optics）、1.6T光通訊模組，CPC Cable to XPO及ELSFP for CPO Switch Solution 等光傳輸關鍵技術，及圍繞L1-L12集團最新產品，包括PCB、水冷板、分歧管等關鍵零組件，展現集團在 AI 伺服器垂直整合與次世代資料中心架構的布局成果。

AI算力應用方面，作為台灣少數具備AI Factory基礎設施能力的NVIDIA Cloud Partner（NCP）、鴻海科技集團旗下亞灣超算，整合集團AI伺服器製造、散熱、供應鏈及資料中心領域的垂直整合優勢，打造面向AI Agent生態的GPU Cloud平台，以「AI養蝦池」為概念，協助企業與開發者快速部署、管理與拓展AI Agent應用。

隨著 Agentic AI 時代來臨，鴻海研究院（HHRI）將於 NVIDIA GTC Taipei 發表專題演講，分享 FoxBrain 2.0結合 NVIDIA Nemotron Omni 架構與多模態資料訓練，提升至具備「理解」到「思考、規劃與執行」的 Physical AI 能力，並延伸至智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台應用，加速工業級 embodied AI 落地。

鴻海也同步發表建構於 NVIDIA NemoClaw 之上的臨床智慧代理人系統 CoDoClaw，以「龍蝦代理人」為核心，整合多項 AI Agent 能力與醫療流程，展現多代理人協作於智慧醫療自動化的應用潛力，成為協助醫師提升效率的「超級臨床助手」。

除了Agentic AI，鴻海在Physical AI結合醫療、製造端應用也陸續開花結果，集團Nurabot 已完成場域驗證，目前正逐步邁向多院區及長照場域部署。根據實際部署數據，Nurabot 每日可執行 75 至 80 次任務，並透過藥品遞送、檢體運送等臨床支援工作，協助降低約 30% 護理人員工作負荷。

與川崎重工、臺中榮總及聰泰科技共同開發的刷手協作機器人，採 NVIDIA Isaac for Healthcare 全新 Agent-Ready Rheo Blueprint，加速醫療自動化工作流程開發，並結合 NVIDIA Isaac GR00T Vision-Language-Action（VLA）架構，整合多模態感知、手術場景理解及任務推理能力。

製造端部分，本次展出的輪式人形機器人解決方案，結合 NVIDIA Isaac Teleop、MOMClaw、遙操作框架與 Physical AI 技術，現場展示工廠取放、雙臂協作與力控螺絲鎖付等高精度工業裝配應用。系統整合視覺感知、運動控制、路徑規劃與力回饋技術，並支援 Isaac Sim、Isaac Lab 與 ROS 2 等開發環境，可加速機器人模型訓練與部署，進一步提升柔性製造與複雜工業場域的自動化效率。

面對 AI、Agentic AI 與 Physical AI 加速融合的新世代浪潮，鴻海將持續深化從 AI 基建、模型、算力到場域應用的垂直整合能力，結合全球供應鏈優勢與三大平台布局，攜手全球合作夥伴推動 AI 從資料中心走向真實世界，打造下一世代智慧產業與 AI 生態系新典範。