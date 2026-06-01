研調機構：Agentic AI與Physical AI成為Computex 2026最重要技術主軸

Computex 2026即將登場，研調機構Counterpoint Research指出，今年展會將聚焦Agentic AI（代理式AI）與Physical AI（實體AI）兩大趨勢，並進一步推動資料中心、AI PC、機器人、自駕車與矽光子等技術發展。隨著AI從模型訓練走向實際應用，全球科技產業正迎來新一輪運算架構轉型。

Counterpoint Research認為，AI產業正從模型競賽邁向應用落地階段。Agentic AI將驅動新一輪運算需求，而Physical AI則將進一步拓展AI的應用邊界。從資料中心、AI PC到機器人與自動駕駛，Computex 2026將展現AI產業下一階段的發展藍圖。

Counterpoint Research預期，輝達（NVIDIA）仍將是今年Computex最受矚目的焦點之一。從AI晶片、模型平台到基礎設施，NVIDIA正積極打造完整AI生態系。其新一代Vera Rubin平台專為Agentic AI時代打造，並已獲得全球大型雲端服務供應商與系統廠商採用。

此外，NVIDIA預計將展示Physical AI相關應用，包括自駕計程車、自動駕駛系統及人形機器人等，展現AI從虛擬世界走向實體世界的發展方向。

Counterpoint Research認為，2026年資料中心產業的焦點將從GPU延伸至CPU。CPU已不再只是GPU叢集中的輔助角色，而是負責AI代理協作、資源調度與推理工作的重要核心。

AMD、NVIDIA與Arm陣營將持續推動高效能CPU競爭，而Arm架構在AI資料中心市場的重要性也將快速提升。Counterpoint Research預估，全球資料中心CPU市場規模將從2025年的約250億美元成長至2030年的1,300億美元，Arm架構有望取得近半市場份額。

Counterpoint Research預期，NVIDIA、Qualcomm、Synaptics、Intel、TI與NXP等業者將於Computex展示更多Edge AI與Physical AI相關技術。當Agentic AI與Physical AI逐步融合，未來的AI系統將能整合語音、視覺、推理與即時動作控制能力，實現真正的Embodied AI（具身智慧）。人形機器人、自主移動機器人（AGV）以及智慧感測器等應用，也將成為今年展會的重要展示重點。