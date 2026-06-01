技嘉COMPUTEX展出AI生態系 與沉浸式電競體驗

電腦領導品牌技嘉科技（GIGABYTE）以「ENTER INFINITY」為主題參展COMPUTEX2026，完整展示主機板、顯示卡、PC零組件、筆記型電腦、電競螢幕與電腦周邊等全系列消費性產品陣容。

公司表示，適逢技嘉成立40周年，本次展出不僅展現品牌四十年來持續引領產業創新的技術實力，也揭示技嘉在AI科技、沉浸式電競體驗、美學設計與智慧運算上的全新篇章。

技嘉以「ENTERINFINITY」為核心主題，不僅象徵品牌承襲四十年來累積的技術實力與創新能量，更代表邁向AI新世代與無限未來的發展方向。展會現場將完整展示AI技術如何深度整合至技嘉產品生態系中，涵蓋智慧效能調校、地端AI運算，以及AI強化使用體驗等面向。

從AI驅動的效能與創作者工作流程優化，到AIPC與邊緣AI應用，技嘉透過軟硬體整合，加速AI應用落地至遊戲、創作、生產力與日常使用情境。

公司表示，歡慶成立40周年，技嘉亦首度推出限定版INFINITY系列產品，涵蓋主機板、顯示卡、機殼與電腦周邊產品。由技嘉旗下高階電競品牌AORUS領軍，INFINITY系列結合紀念性設計元素與高效能硬體技術，展現技嘉持續追求極致效能、設計美學與使用體驗的品牌精神，迎向次世代遊戲與智慧運算時代。

除了INFINITY系列產品外，技嘉也將帶來完整的AI與電競產品展示。AI生態系涵蓋個人電腦、筆記型電腦、AIBOX與AITOP解決方案，能在多種情境下提供本地AI加速、可擴展的AI工作流程，以及智慧系統優化。

在遊戲領域，技嘉將展示多款業界領先的PCDIY硬體，包括主機板、顯示卡，與提供高更新率與沉浸式視覺體驗的OLED電競螢幕。同時現場也將展出STEALTH隱線的PC方案與木紋特仕版產品等美學導向的創新概念，完美融合遊戲效能與設計美學。