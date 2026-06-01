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技嘉歡慶創立40周年 以ENTER INFINITY揭示個人PC新紀元

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
技嘉表示將藉由「ENTER INFINITY」活動主題回顧深厚品牌傳承發展史。圖為技嘉MWC展。圖／技嘉提供
技嘉表示將藉由「ENTER INFINITY」活動主題回顧深厚品牌傳承發展史。圖為技嘉MWC展。圖／技嘉提供

電腦品牌GIGABYTE技嘉科技今天宣布，今年迎來公司成立40周年里程碑。公司自1986年創立以來，技嘉持續與全球科技產業共同演進，從 PC 普及、高效能運算發展，到AI時代興起，不斷拓展企業與消費應用版圖。

技嘉指出，40年來，技嘉始終以創新技術回應不同世代對運算效能、穩定性與使用體驗的需求，並憑藉長期深耕「從雲端到地端」的完整AI生態系布局，持續推動運算科技走向更智慧、更貼近未來應用的前瞻發展。

在40年的發展歷程中，技嘉始終以讓科技更可靠、更高效且更貼近使用情境為產品設計核心。技嘉持續透過創新技術提升PC體驗，從Ultra Durable™超耐久設計所代表的穩定與可靠性，到為極限效能而生的Super Overclock系列，以及重新定義組裝體驗的Project STEALTH概念，皆展現技嘉持續突破傳統PC設計框架的品牌精神。

技嘉表示，憑藉對技術、效能、設計與使用體驗的長期投入，技嘉亦持續獲得國際指標性獎項肯定，包括CES 創新獎（CES Innovation Awards） 、COMPUTEX Best Choice Awards、德國紅點設計獎（Red Dot Design Awards） 與德國iF設計獎（iF Design Awards）。這些榮譽不僅肯定技嘉在產品創新與設計實力上的持續突破，也印證技嘉能將技術積累轉化為符合使用者需求與全球產業期待的產品體驗。

迎接40周年之際，技嘉表示，也將這個重要里程碑化為與全球社群共同參與的時刻。藉由「ENTER INFINITY」活動主題回顧深厚品牌傳承，更展望下一個世代在電競、創作、AI與運算體驗上的無限可能。為慶祝這段旅程，技嘉特別推出My Perfect Setup活動，邀請使用者投稿與技嘉的故事，參與者將有機會贏得限定主機板及限量禮包。

技嘉

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