遊戲廠拚AI 橘子集團宣布Vyin AI首登COMPUTEX啟動新成長曲線

全球AI應用正從技術導入快速邁向商業變現，橘子集團已將AI列為集團核心戰略，在遊戲事業之外，橘子集團自2020年起，即大規模投入AI研發與大數據應用，積極推動AI事業成為下一階段成長動能。

公司表示，透過旗下Vyin AI，橘子集團現正將創新的AI技術，轉化為可規模化輸出的AI產品與解決方案，驅動集團全新成長曲線成形。

橘子集團更於近期宣告重大商業化突破！Vyin AI將於COMPUTEX 2026首度發表「VyinRIS（Robotic Intelligence Solution）」機器人大腦解決方案，瞄準高速成長的智慧零售市場，整合生成式AI、即時互動與數據分析技術，讓服務型機器人可在顧客消費旅程中進行精準推薦與銷售，並將互動數據轉化為商業洞察，解決品牌於實體通路無法觸及消費者決策的核心痛點，搶占零售AI建設的龐大商機。

遊戲橘子指出，Vyin AI目前已與3C零售、連鎖藥局及大型零售賣場等潛在客戶展開導入評估，預計今年下半年完成台灣市場PoC，並逐步拓展至日本、美國等海外市場。

根據花旗集團預估，全球AI市場規模至2030年可望突破4.2兆美元，其中企業AI的市場規模將達1.9兆美元，顯示企業正加速導入AI技術，具高度成長潛力。橘子集團認為，AI產業正從技術導入邁向規模化應用階段，未來競爭關鍵將不僅在模型能力，更在於場域驗證、數據累積及商業落地能力。Vyin AI於COMPUTEX的發表，象徵集團AI技術正式由內部賦能走向對外輸出，將以更透明、更具前瞻性的科技企業姿態，深耕AI技術的長線價值，並持續擴大應用場景，加速建立具規模效益的AI事業版圖，為集團創造持續性的成長動能。