快訊

日本對大陸南韓台灣鋼品展開反傾銷調查

台北101今晚為黃仁勳點燈 蔣萬安：歡迎輝達總部落腳北市

0601-0617「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「思緒清晰」：努力有實質回報

聽新聞
0:00 / 0:00

遊戲廠拚AI 橘子集團宣布Vyin AI首登COMPUTEX啟動新成長曲線

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
橘子集團旗下Vyin AI首度參展COMPUTEX，推出專為零售場景打造的對話式銷售智慧中樞「Vyin RIS」。圖／遊戲橘子提供
橘子集團旗下Vyin AI首度參展COMPUTEX，推出專為零售場景打造的對話式銷售智慧中樞「Vyin RIS」。圖／遊戲橘子提供

全球AI應用正從技術導入快速邁向商業變現，橘子集團已將AI列為集團核心戰略，在遊戲事業之外，橘子集團自2020年起，即大規模投入AI研發與大數據應用，積極推動AI事業成為下一階段成長動能。

公司表示，透過旗下Vyin AI，橘子集團現正將創新的AI技術，轉化為可規模化輸出的AI產品與解決方案，驅動集團全新成長曲線成形。

橘子集團更於近期宣告重大商業化突破！Vyin AI將於COMPUTEX 2026首度發表「VyinRIS（Robotic Intelligence Solution）」機器人大腦解決方案，瞄準高速成長的智慧零售市場，整合生成式AI、即時互動與數據分析技術，讓服務型機器人可在顧客消費旅程中進行精準推薦與銷售，並將互動數據轉化為商業洞察，解決品牌於實體通路無法觸及消費者決策的核心痛點，搶占零售AI建設的龐大商機。

遊戲橘子指出，Vyin AI目前已與3C零售、連鎖藥局及大型零售賣場等潛在客戶展開導入評估，預計今年下半年完成台灣市場PoC，並逐步拓展至日本、美國等海外市場。

根據花旗集團預估，全球AI市場規模至2030年可望突破4.2兆美元，其中企業AI的市場規模將達1.9兆美元，顯示企業正加速導入AI技術，具高度成長潛力。橘子集團認為，AI產業正從技術導入邁向規模化應用階段，未來競爭關鍵將不僅在模型能力，更在於場域驗證、數據累積及商業落地能力。Vyin AI於COMPUTEX的發表，象徵集團AI技術正式由內部賦能走向對外輸出，將以更透明、更具前瞻性的科技企業姿態，深耕AI技術的長線價值，並持續擴大應用場景，加速建立具規模效益的AI事業版圖，為集團創造持續性的成長動能。

機器人 橘子

延伸閱讀

趨勢科技攜手 AWS、GMI Cloud TrendAI Inception Program 上線

鴻海股價衝破200元 震旦通訊布局股東經濟搶攻AI智慧生活商機

趨勢科技將在COMPUTEX展示資安風險量化、資安數位孿生、AI治理與防護

COMPUTEX 2026規模創新高 黃志芳：AI Together打造人類AI新文明

相關新聞

黃仁勳：代理式AI正式到來 AI開始創造GDP與獲利

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳 今日在 GTC Taipei 主題演講中最重要的宣示，就是「代理式AI（Agentic AI）時代正式來臨」。

NVIDIA GTC／黃仁勳介紹Vera CPU 「為AI時代打造的CPU」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講時，介紹Vera中央處理器（CPU），也是「為AI時代打造的CPU」。

微星迎40周年里程碑 COMPUTEX 2026展出全系列新品及 AI 代理應用

全球高效能運算與 AI PC 領導品牌 MSI 微星（2377），於 COMPUTEX 2026 迎來成立 40周年重要里程碑！

聯發科攜手輝達推 RTX Spark 正式切入高階 Windows PC 市場

IC設計龍頭聯發科（2454）1日宣布，攜手輝達（NVIDIA）推出全新 RTX Spark，鎖定新一代 Windows 11 PC，將聯發科在高效能 CPU、通訊與低功耗 SoC 設計能力，結合 NVIDIA 全堆疊 AI 平台與 RTX 技術，為輕薄筆電與小型桌機導入裝置端 Agentic AI、內容創作與遊戲運算能力。

技嘉以「ENTER INFINITY」主題參展 COMPUTEX 2026 展現 AI 生態系

全球電腦領導品牌技嘉科技（2376）以「ENTER INFINITY」為主題參展 COMPUTEX 2026，完整展示主機板、顯示卡、PC 零組件、筆記型電腦、電競螢幕與電腦周邊等全系列消費性產品陣容。適逢技嘉成立 40周年，本次展出不僅展現品牌四十年來持續引領產業創新的技術實力，也揭示技嘉在 AI 科技、沉浸式電競體驗、美學設計與智慧運算上的全新篇章。

技嘉旗下技鋼於 Computex 2026 展出次世代 AI 基礎架構解決方案

技嘉（2376）旗下技鋼科技專注於加速運算與基礎架構解決方案，今日於 Computex 2026 正式亮相，展示最新 AI 解決方案，涵蓋從輕薄緊湊 PC 上的 Token 生成、桌上型超級電腦，到快速部署貨櫃資料中心等多元應用。技嘉科技展位集中呈現由 NVIDIA 驅動的全方位 AI 基礎架構解決方案，加速企業、研究機構及工業應用領域的次世代運算發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。