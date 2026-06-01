趨勢科技攜手AWS、GMI Cloud TrendAI Inception Program 上線

全球網路資安解決方案業者趨勢科技旗下全球企業AI資安領導品牌TrendAI於今年COMPUTEX大展宣布一項全新計畫，旨在提供AI方案供應商更快速地建構、驗證並推出以「安全為設計核心」的AI產品。此計畫整合了AI資安專業、技術賦能與市場推廣支援，協助合作夥伴無需自行建立深厚AI資安能力下加速安全發展。

趨勢科技TrendAI企業事業群營運長金敬秀(Rachel Jin)表示，AI導入生產環境的速度，已超越多數組織建立相應資安防護措施的進程。許多AI開發商缺乏專職資安團隊，也缺乏保護大規模AI系統的相關經驗。趨勢科技幫助這些業者更快推出值得信賴、安全可靠的AI解決方案，將創新轉化為真正符合企業需求的成果。

AI新創企業雖然具備快速創新的優勢，但企業客戶評估導入AI時，往往更重視信任基礎、治理機制與資安成熟度。TrendAI透過完善的AI安全與治理能力，協助企業縮短創新與信任之間的落差。協助新興AI業者，從技術賦能、AI資安權益到合作夥伴專屬福利，全面提升涵蓋模型、管線(pipeline)、代理與資料等完整AI技術堆疊的安全成熟度。相關方案包括 AI紅隊／紫隊測試服務(享合作夥伴優惠價格)，針對提示詞注入、越獄攻擊、系統提示洩漏及工具濫用等情境；免費提供六個月TrendAI Vision One AI Security免費使用權，供開發或概念驗證(PoC)環境測試與驗證；整合與賦能；客戶端資安素材；AI資安諮詢與輔導等。

趨勢科技表示，包括GMI Cloud在內的TrendAI合作夥伴，正建構並部署其平台，以驅動下一波AI創新浪潮。Inception Program的設計，正是直接回應AI新創企業對獲得可信資安驗證、加速企業採購的迫切需求。