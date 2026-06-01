快訊

日本對大陸南韓台灣鋼品展開反傾銷調查

台北101今晚為黃仁勳點燈 蔣萬安：歡迎輝達總部落腳北市

0601-0617「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「思緒清晰」：努力有實質回報

聽新聞
0:00 / 0:00

AI ASIC 成長潛力遭低估 法人看好聯發科具評價重估機會

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

聯發科（2454）挾對先進製程深厚理解、領先晶圓代工廠緊密合作關係，及靈活商業模式，法人看好，有望重新定位為雲端服務供應商（CSP）分散供應來源時的最佳ASIC合作夥伴，後市具評價重估機會，調高目標價近五成。

大型本國投顧分析，AI強勁需求將帶動全球半導體營收，預估2026年將成長至超過1兆美元，占比約30%，市場樂觀預估2027年有機會達1.5兆美元。聯發科自邊緣至雲端具備完整產品布局，能參與AI改變日常生活各層面。

此外，切入AI ASIC業務前，聯發科九成以上客戶為消費性電子OEM廠，因市場長期將視為消費需求代表性公司，但隨AI ASIC強勁成長，現階段正進行全面性的商業模式轉型。

聯發科維持2026年AI ASIC營收20億美元，在2027年700至800億美元潛在市場規模中取得10%至15%市占預估不變，並強調邊緣AI運算及IoT同樣具備發展10億美元以上營收規模潛力。

法人指出，Google TPU專案Pumafish可能已取消，取而代之為Sunfish升級版，將成為博通主要專案；至於v10 Icefish是否提前導入，目前仍有待進一步確認。

雖然目前尚無法確定Humufish是否將成為2028年TPU主要方案，但整體發展仍有利聯發科在TPU領域提升市占。法人預期，英特爾EMIB-T將自2027年第4季開始放量，Humufish出貨時程與產品組合也可望優於先前預估。

法人表示，聯發科在產品單價成長200%、出貨量成長50%的假設下，並預期將新增第二家ASIC客戶，上修2028年AI ASIC營收66%至500億美元，約占整體營收67%。

聯發科 營收

延伸閱讀

大摩挺聯發科 降評創意

AI 驅動半導體應用強勁需求 法人調升上銀獲利預估及目標價

雙鴻股東會／AI ASIC 散熱大單湧入 上調年營收成長至七成

外資預估聯發科可服務市場 自600~700億美元將放大超過2,000億美元

相關新聞

黃仁勳：代理式AI正式到來 AI開始創造GDP與獲利

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳 今日在 GTC Taipei 主題演講中最重要的宣示，就是「代理式AI（Agentic AI）時代正式來臨」。

NVIDIA GTC／黃仁勳介紹Vera CPU 「為AI時代打造的CPU」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講時，介紹Vera中央處理器（CPU），也是「為AI時代打造的CPU」。

微星迎40周年里程碑 COMPUTEX 2026展出全系列新品及 AI 代理應用

全球高效能運算與 AI PC 領導品牌 MSI 微星（2377），於 COMPUTEX 2026 迎來成立 40周年重要里程碑！

聯發科攜手輝達推 RTX Spark 正式切入高階 Windows PC 市場

IC設計龍頭聯發科（2454）1日宣布，攜手輝達（NVIDIA）推出全新 RTX Spark，鎖定新一代 Windows 11 PC，將聯發科在高效能 CPU、通訊與低功耗 SoC 設計能力，結合 NVIDIA 全堆疊 AI 平台與 RTX 技術，為輕薄筆電與小型桌機導入裝置端 Agentic AI、內容創作與遊戲運算能力。

技嘉以「ENTER INFINITY」主題參展 COMPUTEX 2026 展現 AI 生態系

全球電腦領導品牌技嘉科技（2376）以「ENTER INFINITY」為主題參展 COMPUTEX 2026，完整展示主機板、顯示卡、PC 零組件、筆記型電腦、電競螢幕與電腦周邊等全系列消費性產品陣容。適逢技嘉成立 40周年，本次展出不僅展現品牌四十年來持續引領產業創新的技術實力，也揭示技嘉在 AI 科技、沉浸式電競體驗、美學設計與智慧運算上的全新篇章。

技嘉旗下技鋼於 Computex 2026 展出次世代 AI 基礎架構解決方案

技嘉（2376）旗下技鋼科技專注於加速運算與基礎架構解決方案，今日於 Computex 2026 正式亮相，展示最新 AI 解決方案，涵蓋從輕薄緊湊 PC 上的 Token 生成、桌上型超級電腦，到快速部署貨櫃資料中心等多元應用。技嘉科技展位集中呈現由 NVIDIA 驅動的全方位 AI 基礎架構解決方案，加速企業、研究機構及工業應用領域的次世代運算發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。