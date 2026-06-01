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AI ASIC 成長潛力遭低估 法人看好聯發科具評價重估機會
聯發科（2454）挾對先進製程深厚理解、領先晶圓代工廠緊密合作關係，及靈活商業模式，法人看好，有望重新定位為雲端服務供應商（CSP）分散供應來源時的最佳ASIC合作夥伴，後市具評價重估機會，調高目標價近五成。
大型本國投顧分析，AI強勁需求將帶動全球半導體營收，預估2026年將成長至超過1兆美元，占比約30%，市場樂觀預估2027年有機會達1.5兆美元。聯發科自邊緣至雲端具備完整產品布局，能參與AI改變日常生活各層面。
此外，切入AI ASIC業務前，聯發科九成以上客戶為消費性電子OEM廠，因市場長期將視為消費需求代表性公司，但隨AI ASIC強勁成長，現階段正進行全面性的商業模式轉型。
聯發科維持2026年AI ASIC營收20億美元，在2027年700至800億美元潛在市場規模中取得10%至15%市占預估不變，並強調邊緣AI運算及IoT同樣具備發展10億美元以上營收規模潛力。
法人指出，Google TPU專案Pumafish可能已取消，取而代之為Sunfish升級版，將成為博通主要專案；至於v10 Icefish是否提前導入，目前仍有待進一步確認。
雖然目前尚無法確定Humufish是否將成為2028年TPU主要方案，但整體發展仍有利聯發科在TPU領域提升市占。法人預期，英特爾EMIB-T將自2027年第4季開始放量，Humufish出貨時程與產品組合也可望優於先前預估。
法人表示，聯發科在產品單價成長200%、出貨量成長50%的假設下，並預期將新增第二家ASIC客戶，上修2028年AI ASIC營收66%至500億美元，約占整體營收67%。
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