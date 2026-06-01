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NVIDIA GTC／黃仁勳台北場的one more thing：用機器人MV炒熱Computex

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講。圖／擷取自輝達直播畫面
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講。圖／擷取自輝達直播畫面

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講時，針對實體AI發表「Cosmos 3」基礎模型、以及機器人開發平台Isaac Groot，這次台北場的「one more thing」則是以一首機器人MV，盤點他今天主題演講所發表的產品與平台，並為台北國際電腦展（Computex）揭開序幕。

「Cosmos 3」是根據實體AI推理的混合 Transformer（MoT）架構突破所打造，是全球首款能夠原生理解並生成文字、圖像、影音、環境音及行動的全開放全模態（Omnimodal）模型，處理實體AI的基礎挑戰：促成機器人、自駕車或視覺代理以有限的訓練數據、及分裂的模擬任務，普遍化真實世界的事物。

輝達也成立輝達Cosmos模型，成員包括Agile機器人公司、Black Forest實驗室、Generalist、LTX、Runway及Skild AI，推動下一代的開放是借模型

黃仁勳也發表機器人開發平台Isaac GR00T，從捕捉與生成數據、一直到機器人模型評估與部署，協助研究人員與開發者加速人型機器人開發的工作流。

黃仁勳在演講最後表示，Vera Rubin已全面量產，且已「訂單在手」，將是輝達史上最成功的新商品，預告「明年還有更多」新消息。

他在台北場的「one more thing」，則是以一首機器人在台灣模擬畫面出演的MV盤點他整場演說的內容，包括Vera Rubin已全面投產、介紹Vera中央處理器（CPU）、發表個人電腦晶片RTS Spar、實體AI模型Comos、以及Isaac GR00T，影片最後是「歡迎來到台北國際電腦展」，提前為2月登場的台北國際電腦展揭開序幕。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

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