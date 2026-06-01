輝達揭AI PC 新時代 黃仁勳秀N1X：世界最驚人晶片

輝達1日正式宣告個人電腦進入全新時代。黃仁勳表示，Microsoft 與 NVIDIA 過去三年共同重新設計 PC 運作方式，讓 PC 不只執行傳統應用程式，更能成為具備 AI Agent 能力的新型運算平台，帶動 PC 從過去的個人運算工具，升級為可理解使用者、閱讀檔案、協助研究與執行任務的智慧系統。

黃仁勳指出，過去 Windows 95 讓 PC 從企業走入消費市場，成為每個人都應擁有的裝置；如今大型語言模型將成為 PC 的「智慧延伸」，如同現代版 DirectX，能理解提示、影像，並生成影片與聲音。未來應用程式也將逐步演進為 agentic runtime，AI Agent 將成為新一代 PC 的核心應用型態。

另一個亮點，是輝達發表 Nemotron-3 Ultra。黃仁勳表示，輝達致力於打造開放模型，讓企業與開發者能建立自己的 AI Agent。Nemotron-3 Ultra 不只提供模型，也釋出訓練資料與訓練腳本，讓使用者能在此基礎上加入自身資料與專業知識，打造專屬代理系統。

黃仁勳強調，Nemotron-3 Ultra 是輝達新一代開放模型，採用 SSM（State Space Models）與 Mixture of Experts 混合架構，運行速度提升五倍，整體推論成本降低三成。他表示，模型更快代表能在相同成本下思考更久、處理更複雜任務，未來企業軟體公司可透過 NVIDIA Agentic Toolkit for Enterprise AI 建立自有代理服務。

全場最大亮點則是輝達與聯發科合作打造的 N1X 晶片。黃仁勳形容，N1X 是「世界上最驚人的晶片」，並指出這顆晶片結合 NVIDIA 長達33年的軟體堆疊成果，可完整執行 NVIDIA 軟體生態系，包括 CUDA、物理模擬、生物運算、基因體學、AI、電腦圖學，以及 Windows 應用程式。

黃仁勳表示，N1X 不只是一般 PC 晶片，而是能讓使用者在本地端 PC 執行大型模型與 AI Agent 的關鍵平台。未來 PC 可搭載本地 Nemotron 3 Ultra、Nemotron 3 Super，或連接雲端 Claude、Codex 等模型，形成結合本地與雲端運算的新型 AI PC 架構。