黃仁勳：Token已成為「有利可圖的收入單位」

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天舉行GTCTaipei大會主題演講，強調代理式人工智慧（AgenticAI）的崛起，以及代理式AI對生產力、運算模式和AI生態系的變革性影響，還有台灣的關鍵角色；他說，AI已成為獲利與GDP（國內生產毛額）的驅動者。

黃仁勳表示，隨著AI的實用性提升，Token（詞元）已成為「有利可圖的收入單位」（profitable unitsof revenues），促使AI公司投入更多資源、生成更多Token，並建立更多AI工廠，進而導致台灣及全球對運算能力的需求激增（skyrocketed）。

黃仁勳指出，代理式AI已經成熟，並帶來顯著的生產力提升。他以程式碼託管平台GitHub提交次數的快速成長為例，說明AI如何將軟體開發者的產出效率提高近3倍，並強調AI並非取代工作，而是增加對軟體工程師的需求。

黃仁勳說，代理式AI是一種新型的運算模式，由大型語言模型（LLM）、協調框架和記憶體系統組成，能理解意圖、觀察、推理、規劃並執行動作，取代傳統的應用程式互動方式。

他也提到，代理式AI將大幅擴展工具的使用，輝達的CUDA-X函式庫可以讓AI更有效利用這些專業工具，例如用於加速晶片製造光刻的cuLitho，或用於基因定序分析的Parabricks。

黃仁勳表示，輝達推出端到端AI系統Vera Rubin，這不僅僅是一個晶片，更是一個整合繪圖處理器（GPU）、中央處理器（CPU）、革命性儲存系統、BlueField資料處理器（DPU）及DOCA軟體堆疊架構的完整解決方案，旨在實現加密運算並支援基礎設施規模的AI工廠。

黃仁勳強調，輝達已從一家GPU公司發展成為一家系統公司，進而轉型為基礎設施供應商。輝達生態系已擴展至包括發電廠、冷卻系統和電網供應商等工業夥伴，共同推動全球AI工廠的建設。他也讚揚台灣擁有「最豐富的生態系統」和「世界上最好的供應鏈」。