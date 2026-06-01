黃仁勳：AI工廠投資將達千億美元 NVIDIA全面轉型AI基礎設施公司

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳 今日在 GTC Taipei 主題演講，除宣告「代理式AI（Agentic AI）時代正式來臨」外另一項重大宣示，是NVIDIA已從GPU公司進一步轉型為AI Infrastructure Company（AI基礎設施公司）。

他表示，AI工廠（AI Factory）已成為未來十年全球最大規模的基礎建設。目前1GW等級AI工廠投資金額已從200億至300億美元，增加至500億至600億美元。未來更可能達到800億至1000億美元。

黃仁勳指出：「Compute is revenue.」、「算力就是營收。」他並強調AI工廠的價值已不只是資料中心，而是直接創造Token與收益的生產設施。

為此，NVIDIA推出DSX（Digital Systems Infrastructure）平台。DSX將Omniverse數位分身技術、電力系統、散熱系統、網路架構與AI管理平台整合，讓客戶能在動工前先完成整座AI工廠模擬與驗證。

他指出，未來競爭關鍵不再是單一晶片效能，而是整體AI工廠效率。包括：Throughput per Watt（每瓦吞吐量）、Tokens per Watt（每瓦Token產出）、Time to First Token（首次產出Token時間）、系統可靠度與稼動率‧都將直接影響AI工廠獲利能力。

黃仁勳同時介紹下一代平台Vera Rubin。他稱其為NVIDIA史上最雄心勃勃的計畫，超過4萬名工程師共同參與開發。Vera Rubin不只是GPU，而是一套專為Agentic AI設計的異質運算系統。黃仁勳預估，到2030年前，全球將新增超過100GW AI工廠容量。而NVIDIA的目標，正是成為這場AI基礎建設革命的核心供應者。