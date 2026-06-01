黃仁勳：代理式AI正式到來 AI開始創造GDP與獲利

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳 今日在 GTC Taipei 主題演講中最重要的宣示，就是「代理式AI（Agentic AI）時代正式來臨」。

他指出，AI已從生成式AI進一步演進為具備推理、規劃、執行與工具使用能力的Agent，AI不再只是回答問題，而是真正能完成工作的數位員工。

黃仁勳以GitHub數據為例指出，全球約3000萬至4000萬名軟體工程師，在AI工具協助下，程式碼提交量（Commit）正出現爆發性成長。2023年約3億次、2024年4億次、2025年5億次，而2026年前幾個月已接近倍數成長。

他認為，AI正在帶來前所未有的生產力革命。過去3兆美元薪資創造出的經濟產值，如今在AI協助下可能提升至9兆美元等級，代表同樣的人力資源創造出數倍經濟效益。

黃仁勳也反駁「AI取代工作」的論調。他表示，AI反而讓企業更願意聘用工程師，因為每位工程師的產出能力大幅提高。

隨著AI開始創造實際收益，Token已從運算單位轉變成獲利單位，AI公司將持續建造更多AI工廠與資料中心，帶動全球算力需求激增。

他強調：「Useful AI has arrived.」、「有用的AI已經到來。」AI已從技術展示階段正式邁向創造GDP的新產業革命。