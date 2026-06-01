NVIDIA GTC／台達電張訓海：固態變壓器明年爆發、企業不用AI將遭淘汰

輝達（NVIDIA）GTC大會今天登場，在開場的重量級科技人物對談環節中，談到電源產品對AI基礎建設的重要性時，台達電總裁暨營運長張訓海表示，公司正在推動的傳輸固態變壓器（SST），需求有望在明年爆發，屆可讓整個電力系統成可調可控，改變傳統變壓器的模式。此外，台達電內部也在推動「SmartDesign（智慧設計）」，靠著AI用大模型推動研發，未來將節省一半的設計流程與設計成本。

張訓海表示，在電源供應的產品線方面，台達電很早就開始規劃了，像很早就開始在做800V（高壓直流），「下一波，我們要用傳輸固態變壓器（SST）來取代傳統的Silicon（矽基）的變壓器，這個應該會在這一兩年、最慢明年就會爆發」。

張訓海說，屆時，整個電力系統就會變成「可調可控」。在過去，傳統的交流電（AC）是不可調、不可控的；現在改成SST，從中高壓變化下來是可調可控，它可以適應AI資料中心電力負載是上下波動。傳統的電力系統要用很多電容器、電池來進行瞬間備用電力，傳統的變壓器沒辦法做調整，但SST可以，讓整個端到端效率提高。他說，除了這個電力系統之外，台達也有做散熱，唯有電源系統加散熱，才可以發揮整體的效益。

他表示，台達電有個很大的計畫，叫做SmartDesign（智慧設計），從AI用大模型檢視市場資訊、客戶的規格、法規要求，都會讓AI幫忙做摘要，否則工程師必須花費大量的時間去閱讀。接下來，就可以把所有電子元件、電路或整個機器轉化為數位模型，台達電在製造硬體前，會在虛擬環境裡面不斷迭代很多次，找到最佳設計，才開始製作樣品，就能很快驗證，並且在虛擬環境裡面進行測試。

張訓海說，如此一來，可以讓設計流程減少50%，也可以減少50%以上的設計成本，因為所有的嘗試與錯誤都在電腦裡面，只要為token付錢就可以了，其他不用再花錢。然後當產品設計出來後，它也會自動生成規格或生產條件，讓產品進入NPI（新產品導入）的流程將會大幅縮短，讓產線能夠很快接上運作。

對於企業而言，張訓海說，「未來會用AI的公司才有機會、不會用AI的公司可能會退出市場」。